Stichting CRR houdt nieuwe inzamelactie Luiers voor Lesbos

do 29 sep, 13:16

NIEUW-LEKKERLAND/REGIO • Stichting CRR uit Nieuw-Lekkerland organiseert weer een nieuwe inzamelactie Luiers voor Lesbos.

Stichting CRR ondersteunt kinderen, die op de vlucht zijn aan de grenzen van Europa en leven in schrijnende situaties, door te voorzien in de basisbehoeften. Afgelopen jaar, 2021, heeft stichting CRR al 20 hulptransporten kunnen versturen naar plaatsen waar het zo hard nodig is. Deze transporten zijn verstuurd naar Lesbos, Chios, Samos, Athene, Thessaloniki en Bosnië.

Per hulptransport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig. Met de gedoneerde luiers van de actie Luiers voor Lesbos in 2021 heeft CRR veel hulptransporten kunnen vullen. Echter, een jaar later, is die voorraad gedoneerde luiers op en heeft CRR weer nieuwe luiers, billendoekjes en maandverband (voor de moeders) nodig.

Om de komende hulptransporten te kunnen blijven voorzien van voldoende luiers en andere hoognodige hulpgoederen, zetten ze de actie Luiers voor Lesbos opnieuw in. “We hopen en vertrouwen erop dat er ook dit jaar mensen bereid zijn om hun huis, tijd en/of geld beschikbaar te stellen voor deze actie”, aldus CRR.

De actie Luiers voor Lesbos is in de periode van zaterdag 1 oktober tot maandag 31 oktober. Inzamelpunten door het hele land zetten voor die periode hun huis open om de donaties in te zamelen. Na de actie zullen door meerdere transportbedrijven en vrijwilligers de producten opgehaald, gesorteerd en geteld worden.

Voor meer informatie over deze actie: www.luiersvoorlesbos.nl.