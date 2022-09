Powerk!ds in Molenlanden voor kinderen van gescheiden ouders

do 29 sep, 09:16

MOLENLANDEN • In oktober en november organiseert het Sociaal team Molenlanden twee groepen van Powerki!ds, één in Groot-Ammers en één in Nieuwpoort. Die zijn voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar van wie de ouders gescheiden zijn. Het maakt niet uit of ouders nog maar net of al langer uit elkaar zijn.

Elke groep komt na schooltijd twee middagen bij elkaar. “We maken het gezellig, maar bespreken door middel van spel en creatieve opdrachten toch ook serieuze onderwerpen”, meldt het Sociaal team. Dit keer zijn dat de thema’s ‘Twee huizen’ en ‘Emoties’.

Een scheiding is een grote gebeurtenis in het leven van een kind. Er verandert veel: het kind moet zich aanpassen aan een totaal nieuwe situatie. Daarbij moet het kind ook omgaan met allerlei emoties die de scheiding oproept. “In het contact met gezinnen merken we dat het kinderen helpt om met anderen te praten over wat zij meemaken, maar dat kinderen dit niet altijd uit zichzelf doen”, vertelt Jorieneke van Drenth, jeugdprofessional bij het Sociaal team. “Bij Powerk!ds hebben alle kinderen gescheiden ouders. Dat maakt het gemakkelijker om er met elkaar over te praten. Ze kunnen van elkaar leren hoe je met lastige situaties om kunt gaan. Zo kunnen kinderen hun weg vinden in wat hen het beste helpt.”

De Powerk!ds-bijeenkomsten zijn bedoeld om op een laagdrempelige manier met kinderen in gesprek te gaan over de scheiding van hun ouders. Als blijkt dat een kind meer hulp nodig heeft, dan kijken we samen met de ouders welke hulp passend is.

De bijeenkomsten in Groot Ammers zijn op donderdag 13 en 20 oktober van 15.30 tot 17.00 uur in OBS De Ammers, Lijsterstraat 35b. De bijeenkomsten in Nieuwpoort zijn op dinsdag 15 en 22 november van 15.30 tot 17.00 uur in Brede School de Veste, Waterlinie 8.

Aanmelden kan via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis. Meer informatie staat op www.molenlanden.nl/bijeenkomsten-en-cursussen.