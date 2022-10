Jubileumconcert coverband Innocent in De Klok in Kinderdijk

KINDERDIJK • Wat 25 jaar geleden als onschuldig bandje ontstond is inmiddels een volwassen band met een repertoire dat klinkt als een klok. Vandaar wellicht de keuze om in Partycentrum de Klok te Kinderdijk op zaterdag 19 november een groots jubileumfeest te organiseren.

Vrijwel alle bandleden uit het heden tot en met het nu zullen daar acte de présence geven en in diverse bezettingen nummers van toen en nu spelen. Natuurlijk is er één en ander veranderd, er zijn muzikanten vertrokken en weer nieuwe muzikanten zijn aangetrokken. Maar wat al die tijd hetzelfde gebleven is, is de passie voor blues,- en rockmuziek en de ouderwetse gezelligheid.

De band is 25 jaar geleden ontstaan tijdens een gezellig avondje bij voetbalvereniging De Zwerver. Alle leden waren op één of ander manier al verbonden of bevriend met elkaar en zo werd de basis gelegd voor een band die heden ten dage nog steeds wekelijks bij elkaar komt om te repeteren en ook om onderling gezellig een biertje te drinken.

Twee van de grondleggers van het eerste uur, drummer Henri den Ouden en gitarist/technicus Ton de Groot, hebben al die jaren al heel wat mensen zien komen en weer vertrekken. Hun wens was om zo lang mogelijk door te gaan met muziek maken en uiteindelijk een band te formeren waarbij er ouderwets geknald kon worden. Die opzet is aardig geslaagd, gezien de huidige bezetting.

De oude rotten zullen op 19 november de eerste set voor hun rekening nemen. Ze hebben het nog niet verleerd en zullen weer ouderwets losgaan en de zaal meenemen in hun enthousiasme.

De zaal van partycentrum De Klok aan de Molenstraat 117 te Kinderdijk gaat open om 20.30 uur. Entree bedraagt 10 euro. Voorverkoop is bij (oud-)bandleden of via 06-25416694.