Dit moet je weten over BetCity

di 27 sep

Algemeen

In Nederland konden we al lang gokken in fysieke casino’s, maar inmiddels is het ook mogelijk om dit op legale wijze op het internet te doen. Dit is het geval sinds de Kansspelautoriteit goklicenties geeft aan online casino’s om hun spellen aan te bieden aan Nederlandse spelers. Onder meer BetCity heeft deze vergunning gekregen.

Dit online casino behoorde zelfs tot de eerste groep die een licentie kreeg in ons land, samen met nog negen andere platformen. BetCity lanceerde vroeg, al sinds 2 oktober 2021 kun je namelijk je favoriete gokspel spelen in dit online casino. Inmiddels weet je al het een en ander over dit platform, maar na het lezen van de rest van dit artikel weet je alles over BetCity!

BetCity maakt onderdeel uit van Betent, wat een bedrijf is dat gevestigd is in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en ondertussen al tientallen werknemers in dienst heeft genomen. Betent is nieuw opgericht, maar dit betekent niet dat de oprichters nieuw zijn in de gokwereld. Sterker nog, ze mogen zelfs ervaren rotten genoemd worden aangezien ze in het verleden betrokken waren bij zowel CasinoCity.nl als PokerCity.nl. Bovendien zijn de initiatiefnemers van Betent en dus BetCity exploitanten van speelautomatencasino’s. Dat ze geen nieuwkomers in de gokwereld zijn, kun je ook zien aan het feit dat ze betrokken zijn bij het bestuur van branchevereniging VAN Kansspelen. De oprichters van het moederbedrijf achter BetCity weten dus wel waar ze het over hebben!

Onder meer daardoor schoot BetCity net als veel andere online casino’s uit de startblokken nadat het een Nederlandse goklicentie had gekregen van de Kansspelautoriteit. Het brede aanbod aan casinospellen en sportweddenschappen had hier natuurlijk ook zeker te maken. Bovendien speelde de fijne interface van de website van het online casino hierbij een grote rol, net als de reclamecampagne die groots opgezet was door de marketeers van het gokplatform. De fijne BetCity bonus code die aangeboden werd, zorgde er uiteraard ook voor dat veel Nederlanders ervoor kozen om een account aan te maken bij dit online casino.

Zo ging BetCity ineens van een onbekend online casino naar een van de beste opties als je op het internet wilde gokken in Nederland. Vandaag de dag is het gokplatform nog steeds populair vanwege de bovenstaande redenen, terwijl je bovendien nog altijd gebruik kunt maken van fantastische bonussen en promoties. Daarom raden experts het zeker aan om te gaan gokken op BetCity!