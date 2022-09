ingezonden mededeling

Legaal online gokken, dat kan nu in Nederland!

di 27 sep, 09:28

Algemeen 350 keer gelezen

Waar we in het verleden in Nederland niet op een legale manier op het internet voetbalweddenschappen konden plaatsen en gokmachines en online poker konden spelen, is dit vandaag de dag niet langer het geval. Inmiddels kunnen we namelijk wel legaal online gokken, wat komt doordat sinds 1 oktober 2021 diverse online casino’s een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben gekregen.

Door een account aan te maken bij zo’n goksite weet je dat je veilig en betrouwbaar kunt spelen met je echte geld, terwijl je mogelijk ook nog een bet365 bonuscode kunt toepassen.

Op het moment dat de online casino’s een licentie van de Kansspelautoriteit konden krijgen, zijn de goksites die geen vergunning gekregen hebben direct offline gegaan voor een groot gedeelte. Zij hebben om wat voor reden dan ook eerst geen goklicentie gekregen en moeten daarom even op het strafbankje zitten. Vervolgens kunnen ze opnieuw een aanvraag doen die mogelijk toch nog wel wordt geaccepteerd door de Kansspelautoriteit, al hoeft dit niet beslist het geval te zijn. De wet stelt namelijk zware eisen aan aanbieders, wat louche bedrijven zonder twijfel afschrikt. Daardoor zijn zo goed als alle online casino’s in Nederland veilig en betrouwbaar, met name de platformen die wel een vergunning hebben gekregen.

Waar 90 aanvragen voor een gokvergunning verwacht werd door de Kansspelautoriteit, kreeg het uiteindelijk ‘maar’ 29 aanvragen. Hiervan werden er aanvankelijk slechts 10 goedgekeurd, al zijn er hedendaags nog een paar online casino’s met licentie bijgekomen. De kans is groot dat er nog meer bedrijven zullen volgen, al is dat uiteraard speculeren aangezien we niet in de toekomst kunnen kijken. Op he moment staat het aantal online casino’s met Nederlandse gokvergunning op 17, er zijn dus nog meerdere platformen op het internet bijgekomen die legaal hun spellen kunnen aanbieden aan Nederlandse spelers.

Als je van plan bent om binnenkort een keer een gokje te wagen op het internet dan zul je uiteraard wil je weten waar je dit het beste kunt doen. Dus waar kun je het beste legaal online gokken in Nederland? Nou, eigenlijk hoef je alleen maar te checken of het online casino een goklicentie gekregen heeft van de Kansspelautoriteit. Als dit het geval is, is de goksite hoe dan ook een goede optie! Uiteraard moet je alle opties wel vergelijken. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar hun spelaanbod, de beschikbare betalingsopties en de bonussen waar je gebruik van kunt maken.