Statenlid Maurits de Haan neemt na twee termijnen afscheid

wo 28 sep, 08:43

Algemeen 480 keer gelezen

SLIEDRECHT/REGIO • Onlangs maakte het CDA Zuid-Holland zijn concept-kandidatenlijst voor de komende Provinciale Statenverkiezingen bekend. De naam van Maurits de Haan ontbrak. Na twee termijnen in de provincie neemt hij afscheid van de provinciale politiek.

De Sliedrechter zette zich sinds 2015 in voor de Staten en maakte zich onder andere hard voor het Zuid-Hollandse landschap en mobiliteit in de provincie, in het bijzonder het Provinciaal Landschap Delfland, de inpassing A13/A16 in relatie tot de regionale aansluitingen en de geluidwerende voorziening langs de A4 die in 2023 wordt gerealiseerd. Ook voor de Regionale Energie Strategieën bezocht De Haan alle zeven regio’s, sprak met veel inwoners en riep hij op om meer jongeren te betrekken.

“Vanaf het begin wilde ik de provincie dichterbij de inwoners brengen,” legt De Haan uit. “Dit is zeker in de eerste periode gelukt. Ik heb veel contacten kunnen leggen en ben zo een aanspreekpunt geworden voor de regio. Maar door corona zijn veel netwerken toch wel enigszins verwaterd. Het wederopbouwen daarvan kost veel tijd en energie.”

Daarop heeft De Haan na acht intensieve jaren besloten om het spreekwoordelijke stokje door te geven. “Het werk voor Provinciale Staten is pittig in combinatie met een fulltimebaan en een gezin,” aldus De Haan. “Desondanks heb ik het altijd met veel plezier en enthousiasme gedaan. Het is een interessante, maar tegelijk een grote regio die ik mocht vertegenwoordigen. De Drechtsteden, Alblasserwaard, Hoekse Waard, Krimpenerwaard en Voorne Putten heb ik altijd een warm hart toegedragen en ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger dat ook zal hebben.”

Gedeputeerde Meindert Stolk, die eerder met hem samenwerkte als CDA-Statenlid en fractievoorzitter, zal zijn partijgenoot de komende jaren missen. “We zijn Maurits erg dankbaar voor zijn inzet en harde werk voor de provincie en onze partij. Zijn expertise en kennis van bepaalde dossiers waren onmisbaar, in het bijzonder voor de regio’s van Alblasserwaard en de Drechtsteden.” Ook CDA-fractievoorzitter Michel Rogier kijkt terug op een mooie periode met De Haan. “Maurits is een zeer gewaardeerd Statenlid en vice-fractievoorzitter. Door hem heb ik de Drechtsteden goed leren kennen.”