Windturbines op Avelingen: onzekerheid blijft troef

di 27 sep, 19:42

Algemeen 835 keer gelezen

alblasserwaard • Eén ding is zeker over de mogelijke plaatsing van windturbines op Avelingen, tussen Gorinchem en Schelluinen. En dat is dat niets zeker is. Zoveel werd maandag wel duidelijk tijdens de beeldvormende avond voor de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden.

Op papier ziet het er prachtig uit. De Regionale Energie Strategie Alblasserwaard, op verzoek van de provincie Zuid-Holland opgesteld door de twee gemeenten en vorig jaar door beide raden aangenomen, gaat ervan uit dat in 2030 een achtste van het totale huidige energieverbruik via zon- en windenergie wordt opgewekt. Een aanzienlijk deel daarvan, bijna veertig procent, moet opgewekt worden door tussen de zeven en tien windturbines op bedrijventerrein en natuurgebied Avelingen.

Van begin af aan wekte dit onderdeel van de RES sterke weerstand op. In Gorinchem werd de actiegroep Tegenwind Gorinchem opgezet en ook in Schelluinen leeft het nodige verzet tegen de plaatsing. Politiek gezien hebben de afgelopen verkiezingen er mede voor gezorgd dat een groot deel van de huidige gemeenteraad de windturbines ook liever niet meer ziet komen. Die afwerende houding was goed merkbaar tijdens de beeldvormende avond.

Regelgeving

Zo bracht één van de aanwezigen de nog niet vaststaande Nederlandse en Europese regelgeving rond windmolenparken (vanaf drie windmolens) ter sprake. “Als u hiermee doorgaat bent u of heel dom, of heel arrogant, of misschien heel wijs. Je kunt hierover simpelweg nog geen beslissing nemen, als je niet weet wat de kaders rond geluidsoverlast en slagschaduw gaan worden. Dit gaat jarenlang procederen en oeverloze processen tot aan de Raad van State opleveren.”

Wethouder Mark de Boer (Gorinchem Actief) lichtte daarnaast toe dat de resultaten van de nog lopende onderzoeken deze maand binnen zullen komen. “Begin oktober nemen we als college een standpunt in over de windturbines. Begin november zal de stuurgroep Avelingen dan een besluit nemen over wel of niet doorgaan. In december volgt vervolgens de vaststelling van het omgevingsbeleid door Provinciale Staten.”

Beslissingsbevoegdheid

Een gang van zaken waarbij de gemeenteraden - afgezien van het feit dat ze zich kunnen laten informeren - niet meer aan bod komen. Het leidde eveneens tot meerdere vragen. De meest basale: wie hakt er nu eigenlijk de knoop door of de windturbines op Avelingen er wel of niet komen?

“Wie heeft de beslissingsbevoegdheid? Als wij als Gorcumse raad vinden dat ze niet moeten komen, kan de provincie dan alsnog zeggen: we wijzen dit gebied aan als locatie voor windturbines?” “Zo zou je het kunnen zeggen”, gaf wethouder De Boer enigszins schoorvoetend toe. Om meteen aangevuld te worden door één van de aanwezigen: “Maar voor plaatsing zullen de eigenaren van de gronden nog wel toestemming moeten geven.”

Hoge pieken

En om de opgave van de RES nog een stukje ingewikkelder te maken, volgde ook nog de opmerking: “Als de windturbines niet doorgaan en we al onze kaarten op zonne-energie zouden zetten, krijg je te maken met ontzettend hoge pieken. Het is de vraag of het stroomnet in onze streek dat wel aankan.”