ingezonden mededeling

3 tips om voordelig op vakantie te gaan in eigen land

ma 26 sep, 12:57

Algemeen 344 keer gelezen

Nu het leven steeds duurder wordt, zijn steeds meer mensen op zoek naar manieren om de kosten te drukken. Een daarvan is op vakantie gaan in eigen land. Nederland is namelijk een hoop mooie plaatsen rijk waar je op goedkoop op vakantie kunt gaan. Bovendien is het beter voor het milieu om niet het vliegtuig maar de auto te pakken.

Lees hier vier tips voor een voordelige vakantie in eigen land.

Kies voor een camping

Heb je een gezin met kinderen, dan is een camping een voordelige optie voor een goedkope vakantie. Bovendien kunnen kinderen op de camping lekker buiten ravotten en spelen, iets wat ze in hotelkamer toch een stuk minder makkelijk kunnen doen. Een camping in Beerta is bijvoorbeeld een goede optie als je op zoek bent naar een rustige camping die van alle gemakken voorzien is. Zowel campers als caravans en gewone tenten kunnen hier staan en je kunt hier het hele jaar terecht voor een gezellig weekendje weg of een vakantie met de familie. Dit is een stuk goedkoper dan een hotel of appartement en je hebt er meer dan voldoende faciliteiten voor het hele gezin!

Boek een vakantiehuisje

Houd je van rust en wil je met jouw gezin naar een plek waar er meer dan voldoende te doen is voor het hele gezin? Dan is een vakantiehuisje ook een goede optie. Deze huisjes staan op een vakantiepark en je kunt er vaak voordelig en het hele jaar door terecht voor een gezellige vakantie. Op sites als leukstevakantiehuisjes.nl vind je bijvoorbeeld leuke huisjes in Gramsbergen, waar je kunt ontspannen met de familie. Voor kinderen is er ook voldoende te doen, dus dit is een leuk alternatief voor een hotel of appartement.

Zoek goedkope activiteiten voor kinderen

Heb je kinderen en wil je liever niet de hoofdprijs betalen voor dagjes weg? Je kunt ook kiezen voor goedkopere alternatieven. Een dagje of middag weg hoeft namelijk helemaal niet duur te zijn. Zo kun je kinderen een middag meenemen naar de speeltuin en gezellig samen picknicken. Je kinderen kunnen al hun energie kwijt en het kost je alleen de boodschappen voor het picknicken. Een andere mogelijkheid is samen een dagje naar het zwembad, of tent bouwen met je kinderen in de achtertuin. Zo kun je toch samen genieten van een onbezorgde vakantie, zonder dat je steeds een groot bedrag neer hoeft te leggen voor uitjes.