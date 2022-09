ingezonden mededeling

Geen auto? Dit zijn jouw voordelen!

ma 26 sep, 09:54

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking heeft een eigen auto, sommige huishoudens hebben zelfs twee of drie wagens tot hun beschikking. Ze zweren bij het zelf hebben van een auto en snappen niet hoe iemand zonder kan. Toch kun je zonder auto in Nederland prima uit de voeten.

Moet je ergens met spoed heen? Dan kun je altijd nog een professionele taxi uit Breda bellen. Zij verzorgen een comfortabele rit, voor een scherpe prijs.

Een hoop maandelijkse kosten

Een groot nadeel van het bezitten van een eigen auto is dat er veel kosten aan verbonden zitten. Voor een compacte auto betaal je al snel tussen de €30 en €50 per maand aan wegenbelasting. Ook is iedere autobezitter verplicht om de auto te verzekeren en afhankelijk van het aantal schadevrije jaren ben je daar snel €50 tot €100 per maand aan kwijt. Daarnaast zijn onderhoudskosten het duurste, wanneer je een goedkopere occasion koopt is het belangrijk de auto bij aanschaf goed te controleren.

Je draagt bij aan een beter milieu

Zonder eigen auto ben je duurzaam bezig. Gebruik je een (elektrische) fiets voor je dagelijkse vervoer of beschik jij al over een nieuwe elektrische step? Wist jij dat er in Nederland nog steeds meer fietsen zijn dan mensen? Ben je op zoek naar een betrouwbaar en professioneel taxibedrijf? Neem dan snel contact op met Taxibreda076 . De auto’s waar taxi’s mee rijden, zijn over het algemeen een stuk zuiniger dan de gemiddelde personenauto, ook is het mogelijk dat ze op gas of zelfs elektrisch rijden.

Investeren in andere zaken

Wanneer je niet in het bezit bent van een auto komt er een hoop budget vrij wat je aan andere dingen kunt uitgeven. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van een keuken of badkamer. Afhankelijk van het soort auto kun je met een ruim budget ook de reis van je leven maken. Ga met je partner naar Bali, Laos of een doorreis door het zuiden van Amerika. Ook kun je dit gebruiken voor slimme investeringen die op de lange termijn zelfs geld opleveren. Het is dus geheel afhankelijk van je huidige woon- werksituatie en je dagelijkse reistijden. Door de opkomst van het bestellen van boodschappen voorspellen wij dat steeds meer Nederlandse gezinnen afstand zullen, doen van hun geliefde auto. Ook omdat steeds meer mensen thuis werken of slechts enkele dagen op kantoor verwacht worden.