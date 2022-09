ingezonden mededeling

Het belang van afval scheiden op de werkvloer

ma 26 sep, 12:51

Steeds meer bedrijven willen duurzamer worden en een steentje bijdragen aan het milieu. Een van de mogelijkheden om milieubewuster te worden als bedrijf, is afval scheiden. Als je afval gescheiden inzamelt, dan kan het afval verwerkt worden en kunnen er nieuwe producten gemaakt worden van dat afval.

Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker verder.

Beter voor het milieu

Door afval te scheiden, kan het gerecycled worden om nieuwe grondstoffen te maken. Hierdoor worden grondstoffen uitgespaard, zoals bomen voor papier, aardolie voor plastic of metalen voor apparaten. Ook kan landbouwgrond gebruikt worden voor het verbouwen van voedsel, in plaats van grondstoffen. Recyclen kost minder energie dan het winnen van grondstoffen en nieuwe materialen maken. Daarnaast is de kwaliteit van de materialen meestal net zo goed. Bovendien zorgt recyclen voor minder broeikasgassen dan het verbranden van afval.

Afval scheiden is waardevol

Een van de grootste fabels rondom recycling, is dat het meer kost dan het oplevert. Afval scheiden is namelijk ook waardevol voor de portemonnee. Papier, glas, metaal en textiel leveren geld op als het ingezameld wordt. Daardoor gaan namelijk de kosten van het inzamelen en verwerken naar beneden. Als je bij jouw bedrijf verantwoord afval wilt scheiden, dan is het mogelijk om een container te huren voor de verschillende afvalstromen van je bedrijf. Huur je bijvoorbeeld een papiercontainer bij Renewi , dan ben je er ook van verzekerd dat het afval duurzaam verwerkt wordt.