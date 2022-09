Bestuurslid Kees Bresser neemt afscheid van oranjevereniging Irene uit Hoornaar

38 minuten geleden

HOORNAAR • Kees Bresser nam deze week na zeventien jaar afscheid als bestuurslid van Oranjevereniging Irene Hoornaar.

Tijdens de algemene ledenvergadering in het Bruisend Hart ontving hij een bloemetje en dankwoord. Voorzitter Arie de Leeuw: ‘Kees was binnen het bestuur de man achter de doldwaze ideeën. Zijn opmerkingen begonnen steevast met ‘zouden we niet eens een keer...’ Hij pionierde met internet en Facebook. Daarnaast weet je met Kees waar je aan toe bent. Ja is ja en nee is nee. Kees, we gaan je missen. Natuurlijk willen we je heel veel succes wensen bij je nieuwe bestuursfunctie binnen de Fokveedagorganisatie.’