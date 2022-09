ingezonden mededeling

Hoe een fiets te repareren?

zo 25 sep, 11:31

Fietsen is een goedkope, milieuvriendelijke vorm van lichaamsbeweging. Het is ook een ongelooflijk handige manier om je in steden te verplaatsen, die de afgelopen decennia steeds populairder is geworden. Als je overweegt een fiets te kopen, of de fiets die je bezit te repareren, zijn er een paar dingen die je moet weten als je veilig op de weg wilt blijven en de levensduur zoveel mogelijk wilt verlengen.

Als je niet veel weet over fietsen en er meer over wilt weten, zal dit artikel je helpen te begrijpen wat fietsen zo bijzonder maakt. Als je een aantal basisprincipes kent, kan je veilig de fiets repareren!

Het eenvoudige onderhoud ritueel

Een goed fietsonderhoud ritueel kan de levensduur van je fiets verlengen, en je rit comfortabeler maken. Zo kan problemen vroegtijdig opsporen en indien nodig kleine reparaties uitvoeren. Als je wacht tot er een groot probleem is, zoals een lekke band of kapotte ketting, verspilt je meer tijd en geld. Houd de banden op de juiste spanning. Een te lage of te hoge bandenspanning kan leiden tot ongelukken. Een visuele inspectie is de eenvoudigste manier om te zien of de banden lucht nodig hebben. Als ze versleten zijn, vervang ze dan. Houd de ketting schoon. Zo gaat hij langer mee en loopt hij soepeler. Gebruik een kettingreiniger of WD40 die je kan kopen bij olievoordeelshop om je ketting soepel te houden. Een vuile ketting zal snel slijten en ervoor zorgen dat de fiets slecht loopt.

Ketting reparatie

Als je ketting breekt, moet je hem vervangen. Voordat je dat doet, moet je uitzoeken waarom hij brak. Meestal is dat omdat de ketting oud of verkeerd afgesteld is. Stel de ketting op de juiste lengte af met behulp van een kettingwiel, als jouw fiets er een heeft.

Remmen repareren

Als de remmen tegen de wielen schuren of niet goed werken, kun je proberen de kabels en remklauwen schoon te maken met water en zeep. Mogelijk moet je de remmen ook afstellen. Volg daarvoor deze stappen: Draai de remmen los. Als ze te strak staan, houden ze het wiel tegen. Als ze te los zitten, zullen ze het wiel niet stoppen wanneer je druk uitoefent op de pedalen. Controleer of de kabel is aangesloten op beide uiteinden van de remklauw. Zo niet, sluit hem dan opnieuw aan. Pas de positie van de remklauwen aan als de remmen tegen het wiel schuren.