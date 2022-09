Mee naar herfstboswandeling in Austerlitz

1 uur geleden

Algemeen 96 keer gelezen

KINDERDIJK/REGIO • Op zaterdag 1 oktober gaat wandelsportvereniging Kinderdijk wandelen in Austerlitz in Utrecht.

Er zijn mooie routes uitgezet van 5, 10, 15 en 20 km over de Utrechtse Heuvelrug rondom Austerlitz. Man kan genieten van de mooie herfstkleuren en paddenstoelen.

Er zijn nog plaatsen vrij in de bus. Belangstellende kunnen informatie krijgen via 06-14145885 of 0184-684375.