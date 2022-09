ingezonden mededeling

Van een thuiskantoor een fijnere werkplek maken doe je zo!

za 24 sep, 09:11

Algemeen 26 keer gelezen

Ondanks dat we vaker naar kantoor kunnen, werken ook nog veel mensen vanuit huis. We spenderen veel tijd aan werken, waardoor het belangrijk is dat je zowel thuis als op kantoor in een goede omgeving kan werken. Een goede werkomgeving verbetert de werkprestaties en heeft een positieve invloed op de sfeer.

Gebruik daarom onderstaande tips om je thuiswerkplek een upgrade te geven!

Meubilair

Goede meubels zijn onmisbaar voor een fijne werkplek. Zorg voor goed en comfortabel meubilair om rugklachten te voorkomen. Bescherm de nieuwe meubels en vloer zo lang mogelijk. Wat een uitkomst hiervoor kan bieden, zijn viltjes. Stoelen , bureaus maar ook kastjes kunnen anders lelijke krassen veroorzaken.

Het is verstandig om verstelbare meubels te nemen, zodat je een comfortabele houding kan aannemen. Het is ook prettig als je meubels en stoelen makkelijk kunt verplaatsen om de ideale werkplek te creëren. Zo zijn bureaustoelwielen bijvoorbeeld erg handig.

Ventilatie

Een aangename werkomgeving begint natuurlijk bij een gezond binnenklimaat. Het is belangrijk dat je kantoor de juiste temperatuur heeft. Je wilt niet ziek worden door de kou of dat je de hele dag loopt te zweten van de hitte. Ook kan dit gezondheidsklachten veroorzaken. Frisse lucht en goede ventilatie bevordert je productiviteit. Zorg daarom dat er ramen open kunnen of plaats een ventilator op je werkplek. Planten hebben ook een goede invloed op een fijn binnenklimaat en zuiveren daarnaast de lucht.

Geluidssysteem

Wie werkt er niet graag onder het genot van achtergrondmuziek? Plaats een geluidsysteem op je kantoor om zo je productiviteit verder te verhogen. Je kan kiezen voor een groot geluidssysteem, maar een fatsoenlijk boxje werkt ook al voldoende.

Ga voor planten

Planten geven niet alleen qua uitstraling een upgrade aan je kantoor. Ook zijn ze ontzettend goed voor je gezondheid. Ze zorgen voor meer zuurstof en zuiveren de lucht. Planten dragen bij aan een positieve gemoedstoestand en een betere concentratie. Helemaal fan van planten op je kantoor? Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Wil je een hele kamer vol planten? Leef je uit en maak er echt je eigen ruimte van.

Aparte ruimte

Een hele dag in dezelfde ruimte doorbrengen is niet bevorderlijk voor je werkprestaties. Wanneer je ontbijt, werkt en moet dineren in dezelfde ruimte kun je gillend gek worden. Als je genoeg ruimte in je huis hebt, raden we zeker aan om in een aparte ruimte een thuiswerkplek in te richten. Op deze manier heb je echt een ruimte die puur bedoeld is om in te werken. Zo kun je altijd even opstaan en een andere kamer binnenlopen om afstand te doen van het werk waarmee je bezig bent. Een pauze is namelijk zeer bevorderlijk voor je productiviteit.