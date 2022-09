College Vijfheerenlanden besluit dinsdag over nieuwe locaties vluchtelingenopvang

VIJFHEERENLANDEN • Dinsdag neemt het college van de gemeente Vijfheerenlanden een besluit over de opvanglocaties voor 70 extra vluchtelingen die opgevangen gaan worden.

Wethouder Joop van Montfoort stelde tijdens de raadsvergadering van gisteravond dat er in het veiligheidsberaad van augustus opnieuw een beroep werd gedaan op gemeenten, waarna men heeft besloten om vanaf 1 november een crisisopvang te realiseren voor 70 personen voor in ieder geval twee maanden.

Het ambtelijk apparaat heeft inmiddels diverse opvanglocaties, verspreid over de gemeente, onderzocht. Het college geeft aan de opvang over de gemeente te willen spreiden, dus niet in de directe omgeving van bestaande of geplande opvanglocaties van vluchtelingen of statushouders.

Nadat het college dinsdag een besluit heeft genomen, worden allereerst de directe betrokkenen geïnformeerd. Vervolgens wordt het besluit woensdag openbaar gemaakt.