Gemeente Vijfheerenlanden onderzoekt mogelijkheden voor energienoodfonds

1 uur geleden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om een energienoodfonds te realiseren. Het voornaamste doel is om te voorkomen dat sociale ontmoetingsplaatsen, dorpshuizen, verenigingen, sportclubs en kleine winkeliers niet omvallen.

Dit alles heeft uiteraard te maken met de stijgende energierekeningen. Kemal Koyuncu van de Partij van de Arbeid stelde tijdens de gemeenteraad gisteravond: “We hebben op Prinsjesdag allemaal gezien dat er gelukkig maatregelen aankomen in de vorm van een prijsplafond. Die maatregelen gelden echter voor gewone huishoudens en niet voor bijvoorbeeld dorpshuizen, sportverenigingen of lokale ondernemers.”

Koyuncu maakt zich zorgen en vindt dat de gemeente het verplicht is om alles in het werk te stellen om iedereen die in de problemen komt vanwege de energiecrisis de steunen. “In Schoonrewoerd dreigt bijvoorbeeld de supermarkt te sluiten. Een sluiting zou triest zijn voor de dorpsbewoners die dan ineens naar Leerdam moeten voor hun boodschappen. Veel andere winkels of verenigingen maken zich eveneens zorgen of ze van de winter wel open kunnen blijven.”

De Partij van de Arbeid diende een motie in die het college oproept om het onderzoek in gang te zetten. De motie werd ruimschoots aangenomen.