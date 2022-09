Vijfheerenlanden eerste gemeente die verplicht tot volledig plasticvrij evenementenvuurwerk

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden wordt de eerste gemeente die volledig plasticvrij wordt als het aankomt op evenementenvuurwerk. Gisteravond werd er een motie ingediend en aangenomen die hier opdracht toe geeft.

De motie werd gisteravond ingediend door D66, GroenLinks en VHL Lokaal. “Maar”, zo stelde D66-raadslid Klaas de Zwaan: “Dit is niet zozeer een motie van deze partijen, maar vooral van een betrokken burger: Maarten Kerkhof. Ere wie ere toekomt en dit lijkt me een mooi voorbeeld van hoe een democratie ook kan werken.”

Rapport

Kerkhof stelde een rapport op na aanleiding van een vuurwerkshow die aan het einde van een festival werd gehouden bij plas Middelwaard. Na het festival lag er in het gebied rondom de plas volop plastic afval. Kerkhof presenteerde het rapport eerder aan de gemeenteraad tijdens het VHL-plein. Uiteindelijk is daar deze motie en dit besluit dus uit voortgevloeid.

In het evenementenbeleid wordt nu dus opgenomen dat er enkel plasticvrij vuurwerk mag worden gebruikt. Dit betekent dat evenementenorganisaties, wanneer ze van plan zijn vuurwerk af te steken, verplicht zijn ervoor te zorgen dat dit vuurwerk plasticvrij is, anders krijgt men simpelweg geen vergunning. De bepaling is hoogstwaarschijnlijk vanaf het tweede kwartaal van 2023 van kracht.

Er zijn al volop leveranciers van plasticvrij vuurwerk. Tijdens de vergadering werd dan ook benadrukt dat het zeer zeker geen verbod op vuurwerk is. De bepaling in het evenementenbeleid heeft geen betrekking op consumentenvuurwerk.