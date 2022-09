Tegelhandel Boer in Nieuw-Lekkerland viert vijftigste verjaardag met open dag

NIEUW-LEKKERLAND • Al een halve eeuw maakt Tegelhandel Boer onderdeel uit van ondernemend Nieuw-Lekkerland. De specialisatie: alles voor de inrichting van een tuin, behalve levend materiaal en meubels. Met recht kan Tegelhandel Boer de slogan ‘De basis van elke tuin’ voeren. Van een voortuintje met enkele tientallen tegels groeide het familiebedrijf uit tot één van de grootste spelers in deze branche in Nederland.

Een belangrijke pijler onder die groei is het feit dat de vierkante meters rond een woning een andere functie hebben gekregen. “Toen mijn vader in 1972 begon, was de tuin vooral grasveld, een ligusterhaag, moestuin en een terrasje om te zitten”, blikt Jan-Kees Boer terug. “Maar in de loop van de jaren zijn mensen meer gaan werken, kwam er meer geld beschikbaar en is de tuin veel meer bij het woongedeelte gaan horen. Dat heeft een ongelooflijke vlucht genomen en het zit nog steeds in de lift.”

De wieg van Tegelhandel Boer stond aan de Lekdijk 323. De vader van Jan-Kees werkte op ‘de betonfabriek’ van toen nog Den Boer. “Daar begon hij al met een stukje handel. Mensen vroegen hem: zijn er nog wat tegels met een schoonheidsfoutje die we van je kunnen kopen? Dat groeide steeds verder en in 1972 heeft hij het bedrijf opgestart.” Hij laat een foto uit die tijd zien. De ruimte voor zijn ouderlijk huis is in beslag genomen door tegels. “Veel keus was er nog niet. De klassieke grijze tegels, grindtegels en, dat was nieuw, zeskantige tegels.”

Het was voor de vader en moeder van Jan-Kees een druk bestaan. De tegelhandel was vooral de vrijdagavond en zaterdag; door de week bleef hij als wat we nu zzp-er zouden noemen, werken op de betonfabriek. “Daarvoor kochten we op een gegeven moment onder meer kranen om het werk beter te kunnen doen en kwam er personeel bij. Zo ontstond naast de tegelhandel een loonbedrijf.”

In de loop van de tijd werd daarnaast het taxivervoer van de opa van Jan-Kees overgenomen. Jan-Kees, de oudste van de vijf zoons, groeide letterlijk op tussen de tegels. Hij erfde ook het handelsgevoel van zijn vader. “Ik ging op een gegeven moment met hem mee voor de inkoop. Dan kozen we los van elkaar heel vaak dezelfde partijen uit waar we handel in zagen. Als we onderhandelden, bleken we achteraf vrijwel op dezelfde prijs uit te komen.”

Stilzitten was er voor vader Boer niet bij, maar zijn zoon deed en doet niet voor hem onder. Op basis van de vraag van klanten begon hij in de jaren negentig als aanlegger en ontwerper van tuinen en voegde zo een vierde tak toe aan het familiebedrijf. “Ik weet nog goed dat ik met mijn vader het eerste Mercedes pickup busje ging kopen, voor 10.000 gulden. Het was wel hard werken. Vroeg op, aan het einde van de middag thuis, eten en dan ’s avonds nog twee of drie gesprekken voor offertes. Daar hield ik vooral van. Gezellig even praten, het ijs breken en inschatten wat mensen willen en wat hun budget is. In 2011 hebben we dat deel van de hand gedaan. Onze handel is in de loop van de tijd verschoven van grotendeels particulieren naar voor het overgrote deel hoveniers. Zij begonnen ons als concurrent te zien. Die drempel viel weg, toen we stopten met de tuinaanleg.”

Zo werd in de loop van de tijd ook afscheid genomen van het loonbedrijf (overgenomen door een broer van Jan-Kees en inmiddels A. Boer Transport) en het taxivervoer. Aan de andere kant verhuisde het bedrijf in 1987 naar de huidige locatie aan de Planetenlaan. “Het plan was eerst om aan de Lekdijk een stuk grond erbij te kopen. Dat bleek voor buurtbewoners een te hoge drempel. De ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Planetenlaan gaf ons de kans om hier de vleugels uit te slaan. We gingen van 700 (we huurden toen een stukje terrein aan de Hoogaarslaan van de Kolenboer), naar 7.000 vierkante meter en konden zo veel beter ons aanbod laten zien. Dat was ook nodig. Het assortiment had een gigantische vlucht genomen. Het was een grote stap voor ons, een investering van ongeveer een miljoen gulden. Bij mijn vader heeft wel meegespeeld dat hij wist dat ik, ondanks dat ik toen nog een tiener was, van plan was om het bedrijf over te nemen.”

En er kwamen de afgelopen vijftien jaar vier nieuwe vestigingen bij: Raamsdonksveer, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk en Standdaarbuiten. Die werden overgenomen van collega-ondernemers. “We hebben dat nooit gezocht, in alle gevallen kregen we het aangeboden. Aan de andere kant zochten ze ons natuurlijk niet voor niets op. Inmiddels zitten we in de top tien van Nederland in onze branche, er zijn maar weinig bedrijven groter.”

Duizenden kerstpakketten

Een van de meest bijzondere activiteiten van het familiebedrijf was het bezorgen van kerstpakketten, wat 35 jaar lang een vertrouwd punt op de agenda was. Via het taxivervoer kwam het op het pad van de vader van Jan-Kees. “Het ging eerst maar om één klant, maar in de loop van de jaren groeide dat steeds verder uit. De top was 12.800 kerstpakketten.”

Jan-Kees heeft er nog steeds goede herinneringen aan. “In een periode van tien, twaalf dagen was het zestien, zeventien uur per dag werken. We huurden er een aantal busjes voor en reden het hele land door. Het was echt een sport om zo efficiënt en snel mogelijk de pakketten te bezorgen. Maar op een gegeven moment kon het niet meer uit: de vergoeding ging eerder terug dan dat het meer werd, dus zijn we er mee opgehouden. Maar het waren altijd heel gezellige dagen, om als team samen zo hard te werken.”

Het geheim van het succes? Jan-Kees benadrukt vooral het nakomen van afspraken. “Doen wat je belooft. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar mijn ervaring is dat dat niet overal zo is. En: kan niet, bestaat niet totdat het tegendeel bewezen is. Altijd net dat extra stapje zetten om het tóch voor elkaar te krijgen. En zeker zo belangrijk: bijblijven met de trends in de markt. Mede daarom ben ik ook nog graag zelf op de werkvloer. Je houdt dan contact met klanten en weet beter wat er speelt en welke vraag er is. Boven alles leven we in het besef dat we vooral kracht en gezondheid van onze God hebben ontvangen. De trouwtekst van mijn ouders in 1972 luidde: ‘Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan.’ Dat hebben we zeker zo mogen ervaren.”

Tegelhandel Boer houdt vrijdag 30 september een jubileumfeest voor genodigden. Zaterdag 1 oktober is er een open dag waar iedereen van harte welkom is.