Start verkoop deel nieuwe woningen Langerak-Zuid

1 uur geleden

LANGERAK • Begin oktober gaat een deel van de nieuw te bouwen woningen in Langerak-Zuid van start. Het gaat daarbij om 29 woningen: een mix van rij- en hoekwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en seniorenwoningen.

‘Bij een voorspoedige verkoop start de bouw dit najaar nog’, laat wethouder Arco Bikker in een raadsinformatiebrief weten. ‘In de tussentijd bereiden we de volgende fasen verder voor, zodat we in 2023 en 2024 weer verder kunnen bouwen.’

Onderdeel van die volgende fasen is de realisatie van veertien sociale huurwoningen. Daarvoor heeft het gemeentebestuur bij de provincie aangeklopt voor een bijdrage uit de subsidieregeling ‘Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur’.

Bikker: ‘Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat deze subsidie (70.000 euro) is verleend. Met dit geld dichten we de vermindering van opbrengst aan grondverkoop aan de corporatie.’