Participatiebedrijf Avres organiseert open dag

16 minuten geleden

Algemeen 54 keer gelezen

REGIO • Als participatiebedrijf is Avres er voor alle inwoners binnen de regio. En daarom zet het bedrijf graag letterlijk de deuren open. Op zaterdag 1 oktober, van 9.30 uur tot 14.00 uur organiseert Avres een open dag, zodat iedereen een kijkje achter de schermen kan nemen.

Avres heeft zich de afgelopen jaren ontplooid tot een modern participatiebedrijf en is met meer dan 700 medewerkers een grote werkgever in de regio. Avres is verantwoordelijk voor de begeleiding en ontwikkeling van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een (nieuwe) werkomgeving. Verder biedt Avres aan enkele honderden medewerkers een beschutte werkplek, zodat zij hun specifieke talenten ten volle kunnen benutten.

Werkzaamheden

Op productieafdelingen verrichten medewerkers voor allerlei bedrijven werkzaamheden: van inpakwerk tot assemblage. In de regio is Avres met name bekend door de medewerkers die het groen in de gemeenten verzorgen. Maar Avres doet zoveel meer. Aan inwoners worden bijstandsuitkeringen verstrekt als tijdelijke inkomensvoorziening, schulddienstverlening geboden aan diegenen die dat nodig hebben en worden statushouders geholpen bij hun inburgering.

De medewerkers van Avres laten tijdens de open dag vol trots hun werk zien. Er zijn rondleidingen op de locaties, Men kan zelf aan de slag en er zijn leuke activiteiten voor kinderen.

De volgende locaties openen hun deuren tijdens de open dag:

• Locatie Leerdam, Industrieweg 16 in Leerdam

• Kwekerij de Landsinghof, Van Langeraadweg 4 in Giessenburg

• LingeLoods, Spijksedijk 28 in Gorinchem. Hier is ook kringloopwarenhuis Het Goed open. En u kunt kennis maken met de activiteiten op het gebied van inkomensondersteuning, schulddienstverlening en re-integratie;

• Locatie Marconiweg, Marconiweg 7 in Gorinchem ? Locatie Leerdam, Industrieweg 16 in Leerdam