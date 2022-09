Bijeenkomst voor burgerhulpverleners HartslagNu in Molenlanden

39 minuten geleden

Algemeen 118 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft nu meer dan twaalfhonderd burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij het netwerk van HartslagNu. Deze, maar liefst, 1246 vrijwilligers kunnen opgeroepen worden om andere burgers te reanimeren en gebruik te maken van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Woensdag hield Molenlanden een bijeenkomst in Bleskensgraaf voor deze burgerhulpverleners. Tijdens de bijeenkomst, waar veel burgerhulpverleners aanwezig waren, heeft de burgemeester namens Molenlanden zijn bewondering en waardering uitgesproken voor deze vrijwilligers.

Volgende week vindt in de brandweerkazerne aan De Vort nog een dergelijke bijeenkomst plaats voor de burgerhulpverleners uit het oostelijk deel van Molenlanden.

Toespraken

Naast een toespraak van burgemeester Segers gaven Hans Janssen, directeur Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en tevens voorzitter van HartslagNu, en de heer Aart Bosmans, het technische brein achter het systeem, toelichting op ontwikkelingen van HartslagNu.

Daarna werd door een ambulanceverpleegkundige ingegaan op redenen waarom een reanimatie soms niet lukt. Ook was er gelegenheid om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Hogere overlevingskans

De gemeente Molenlanden vindt het belangrijk om contact te houden met alle vrijwilligers van HartslagNu. In gemeenten met een hoger percentage burgerhulpverleners stijgt de overlevingskans na reanimatie enorm.

Burgemeester Theo Segers: “Hulde aan al deze ‘redders’ van mensen. Ik ben heel blij dat er in Molenlanden zoveel burgerhulpverleners zijn, die zich op deze manier inzetten voor onze samenleving.’’

Hartveilige gemeente

Iedere dag krijgen zo’n 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Via het alarmeringssysteem HartslagNu worden burgers opgeroepen voor een reanimatie en gebruik van een AED. Deze mensen kunnen eerder bij de patiënt zijn dan de hulpdiensten. Molenlanden mag zich dankzij het netwerk van vrijwilligers en AED’s een hartveilige gemeente noemen.