Nieuwe treinstellen voor de Merwedelingelijn: ‘Beste optie’

REGIO • De treinen van de Merwedelingelijn worden binnen enkele jaren vervangen door nieuwe, verbeterde treinen. Dat meldde gedeputeerde Zevenbergen woensdag 21 september tijdens de commissievergadering Bereikbaarheid en Energie van de provincie Zuid-Holland.

De huidige treinen van de MerwedeLingelijn, die rijdt tussen Dordrecht en Geldermalsen, zorgen al geruime tijd voor diverse problemen en voldoen niet aan de wensen van de reizigers. Omdat de treinen vanaf 2028 uitgerust moeten zijn met een nieuw beveiligingssysteem, werd lang gediscussieerd binnen de partijen in Zuid-Holland of de treinen gerenoveerd of vervangen moesten worden.

Uiteindelijk is dus besloten om te vervangen. Na diverse berekeningen bleek de inbouw van het beveiligingssysteem veel ingrijpender dan aanvankelijk gedacht, waardoor de kosten van renovatie heel dicht bij vervanging van de treinen kwam te liggen.

Gedeputeerde Zevenbergen is met het Rijk overeengekomen dat de nodige aanpassingen aan de infrastructuur door het Rijk worden gefinancierd, wat neerkomt op een bedrag van 9 miljoen euro. De provincie draagt het overige deel bij, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro.

Daarmee krijgt de regio nieuw en beter toegankelijke treinstellen. Met toilet, want dat was een veelgehoorde klacht over de huidige treintoestellen van de Merwedelingelijn.

De reacties op het nieuws over de nieuwe treinstellen zijn zeer positief. Statenlid Michel Roger (CDA): “Ik ben blij dat de gedeputeerde ook heeft ingezien dat vervanging de beste optie is, aan de slag is gegaan en samen met het Rijk dit voor elkaar heeft gekregen.”

Het CDA heeft inmiddels de toezegging gekregen om input te kunnen geven aan de eisen voor de nieuwe treinstellen. “Wat mij betreft hebben reizigers hierbij het laatste woord!” De nieuwe treinen moeten in 2027 gaan rijden.