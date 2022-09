ingezonden mededeling

De voordelen van een bedrijfsrekening op een rijtje

wo 21 sep, 07:16

Een zakelijke rekening is in Nederland wettelijk gezien alleen verplicht voor een BV en NV. Toch is het ook verstandig om zo’n rekening te openen als jouw bedrijf een eenmanszaak, vof of maatschap is. Je profiteert in dat geval namelijk van de nodige voordelen. Helaas laten veel ondernemers zich leiden door de kosten. Zonde, want dit ene nadeel weegt niet op tegen de vele voordelen.

Benieuwd wat de voordelen van een zakelijke rekening zijn? Wij zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

1. Je behoudt het overzicht

Financieel gezien is het aantrekkelijk om een privérekening voor jouw bedrijf te gebruiken. Je hoeft dan namelijk geen zakelijke rekening te openen. Besef je wel dat zakelijk en persoonlijk geld door elkaar lopen als je jouw klanten geld over laat maken op een privérekening. Hierdoor kan het behoorlijk onoverzichtelijk worden. Dit is niet het geval als je een zakelijke rekening opent. Deze rekening gebruik je namelijk alleen voor jouw bedrijf. Hierdoor behoud je het overzicht.

2. Je bespaart tijd

Met een zakelijke rekening behoud je overzicht en dat zorgt ervoor dat je ook minder tijd kwijt bent aan de administratie. Je hoeft immers niet uit te zoeken welke betalingen privé en welke zakelijk zijn. Een zakelijke rekening gebruik je namelijk alleen voor zakelijke bij- en afschrijvingen. Hierdoor is het bijvoorbeeld direct duidelijk welke bonnetjes je moet bewaren en welke je weg kunt gooien.

3. Je straalt professionaliteit uit

Een privérekening staat op jouw naam. Kijk maar eens op de bankpas die bij deze rekening hoort. Op dit pasje zie je niet alleen het rekeningnummer staan, maar ook de naam van de rekeninghouder. Dit is ook de naam die mensen op hun afschrift zien als ze geld naar je overmaken. Wil je dat de naam van jouw bedrijf hierbij komt te staan? Dan moet je een zakelijke rekening openen. Deze rekening staat namelijk op naam van jouw bedrijf. Je straalt hiermee professionaliteit uit richting jouw klanten. Zij kunnen een betaling bovendien vaak direct plaatsen als er een bedrijfsnaam bij staat. Dit is lang niet altijd het geval als je een privérekening gebruikt.

4. Makkelijk aan te vragen

Sommige ondernemers denken dat een zakelijke rekening openen veel tijd en moeite kost, maar dat is niet het geval. Je kunt tegenwoordig namelijk online een zakelijke rekening openen. Het indienen van een aanvraag kost je doorgaans niet meer dan een paar minuten. Je kiest de zakelijke rekening die het beste bij jouw bedrijf past, vult je gegevens in en verstuurt de aanvraag. Vervolgens hoef je alleen nog maar te wachten tot jouw aanvraag goedgekeurd wordt.

5. Verschillende pakketten waaruit je kunt kiezen

Bij het openen van een zakelijke rekening moet je vaak een pakket kiezen. Laat je hierbij niet leiden door de prijs, maar kijk liever naar de inhoud. Er zijn namelijk pakketten met één zakelijke rekening en betaalpas, maar ook pakketten met drie rekeningen en betaalpassen. Ben je op zoek naar een zzp zakelijke rekening? Dan is het pakket met één rekening en pas waarschijnlijk voldoende. Als er meerdere mensen zijn die een betaalpas willen gebruiken, kun je voor een uitgebreider pakket kiezen. Sommige pakketten kun je ook uitbreiden met extra betaalpassen.