Elektrische auto´s zijn steeds meer in trek

wo 21 sep, 09:12

Elektrische auto´s worden steeds populairder. Hoewel de meeste elektrische auto´s in zakelijk bezit zijn, neemt ook het aantal particulieren met een elektrische auto steeds meer toe.

Maar waar komt dat vandaan? En, waarom overwegen steeds meer mensen om elektrisch te gaan rijden?

Snelle ontwikkeling in de markt

De markt voor elektrische auto´s heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de Tesla´s van Elon Musk. De techniek van het bedrijf is ervoor gaan zorgen dat steeds meer mensen elektrisch zijn gaan rijden, en andere automerken zijn gaan volgen door ook elektrische en/of hybride auto´s te produceren. En waarom zou je niet elektrisch willen rijden? Tegenwoordig kun je laadpalen kopen en voor je deur plaatsen. Op die manier hoef je niet meer naar het benzinestation.

Hier moet je rekening mee houden

Overweeg je ook om elektrisch te rijden? Dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Een elektrische auto verschilt namelijk erg in gebruik vergeleken met een benzine auto. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de kilometers die je rijdt, de actieradius en oplaadmogelijkheden. Ook de rijeigenschappen verschillen heel erg. Een elektrische auto heeft namelijk een hoge koppel dat direct beschikbaar is. Hierdoor komt de auto vlot in beweging en rij je snel door het verkeer heen. Kortom: het is belangrijk om van te voren goed te bedenken of elektrisch rijden wel iets voor jou is.

Laadinfrastructuur

Een elektrische auto moet je opladen. Dit gaat erg gemakkelijk. Je kunt de auto bijvoorbeeld opladen op de momenten dat je thuis of op werk bent. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opladen van een elektrische auto. Mocht je thuis op de oprit veel ruimte hebben, dan kun je daar een eigen laadpaal laten plaatsen. Gemiddeld heeft een elektrische auto één nacht nodig om volledig op te kunnen laden. Mocht dit niet genoeg zijn, dan kun je altijd nog de auto openbare oplaadpunten of snellaadstations die vaak verbonden zijn aan een transformatorstation. Openbare laadpunten kun je vinden in het navigatiesysteem van je auto. Vaak wordt ook de informatie gegeven hoeveel vermogen ze ondersteunen en of de laadpaal op dat moment bezet is. Daarnaast worden ook de kosten van het laden aangetoond.

Nederland loopt voorop als het gaat om laadpunten. We zijn namelijk koploper op het gebied van laadinfrastructuur. Nergens ter wereld is het zo ver ontwikkeld als in Nederland.