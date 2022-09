ingezonden mededeling

Stylingtips woninginrichting per kamer

di 20 sep, 10:51

Algemeen 62 keer gelezen

Vraag jij je af hoe je jouw huis of appartement op een leuke manier inricht? Wij helpen je graag op weg met een aantal stylingtips.

Naast de belangrijkste algemene tips geven we je per kamer diverse aandachtspunten mee.

Algemene regels voor een mooi interieur

Om elk meubelstuk tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat het de ruimte krijgt. Prop je woonruimte niet te vol. Creëer voldoende afstand tussen de verschillende items en houd rekening met de beschikbare ruimte. Dit geeft rust en laat de meubels mooier uitkomen. Vaak lijkt een kamer hierdoor ook groter. Ga bij het uitkiezen van je meubilair uit van één stijl, maar voeg gerust accessoires toe van een andere stijl. Dit zorgt voor een verrassend effect en voorkomt dat je interieur wat saai aandoet. Het is ook slim om per kamer een blikvanger te plaatsen, zoals een vintage bureau of een tweedehands dressoir. Dit geeft je interieur een uniek karakter. Door per kamer meerdere lichtbronnen aan te brengen maak je het in de avonden gezellig. Verder geef je het interieur een persoonlijke noot met zelfgemaakte foto’s, bijzondere souvenirs die je herinneren aan je reizen of een schilderij van lokaal talent.

De leukste vintage meubels voor de woonkamer

Vintage meubels en woonaccessoires zijn erg hip en ideaal voor het inrichten van de woonkamer. Met vintage stoelen, kastjes, lampen, vazen en dergelijke zorg je voor een nostalgische sfeer. Let er bij het maken van je keuze op dat de kleur past bij de rest van het interieur. Dit kan ook zeker een contrasterende kleur zijn, waardoor het vintage designmeubel goed opvalt. Ga voor stevige meubels en materialen als je huisdieren en/of kinderen hebt. Zit je vaak aan de keukentafel te dineren of te werken? Kies dan een grote tafel uit die eenvoudig te reinigen is. Hou bij elke keuze die je maakt rekening met je eigen voorkeuren.

Een rustgevende slaapkamer creëren

Het bed is natuurlijk het belangrijkste meubel in de slaapkamer. Voor een goede nachtrust is het een must dat het bed comfortabel en voldoende groot is om op te liggen. Denk aan nachtkastjes om spulletjes op neer te leggen, zoals je telefoon, je horloge of je bril. Zorg voor een ruime kledingkast met passpiegel of overweeg het inrichten van een heuse inloopkast.

Aandachtspunten inrichten keuken

De grootte van de keuken is erg bepalend voor de mogelijkheden qua inrichting. Als er ruimte genoeg is, kun je de eethoek in de keuken plaatsen. Wellicht heb je die ruimte niet, maar heb je een kookeiland of een bar. Een aantal mooie vintage barkrukken bieden je dan de mogelijkheid om in de keuken te ontbijten of gezellig te gaan zitten kletsen met je vrienden.

Functionaliteit en stijl in de hal

De hal is misschien zo’n ruimte die je bijna vergeten zou bij het inrichten van je woning. Dat is erg jammer, want met een leuke kapstok, plafondlamp en spiegel creëer je een functionele en sfeervolle ruimte. Hierdoor zal je visite zich meteen welkom voelen.