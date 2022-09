Familie Kortleve wint regentonactie Duurzaam Molenlanden op Fokveedag

HOORNAAR • Tijdens de Fokveedag in Hoornaar konden bezoekers zaterdag in de streektent bij Stichting Duurzaam Molenlanden raden hoeveel keer een gietertje uit de regenton gevuld kon worden.

Een kleine honderd bezoekers hebben een poging gewaagd. De schattingen liepen nogal uiteen, van ruim 600 tot 75. Het goede getal was 134 keer. Dat is door niemand geraden, maar de familie Kortleve uit Oud Alblas zat er met 135 keer het dichtste bij. Zij hebben dan ook de regenton gewonnen. Deze week is de regenton aan huis afgeleverd.