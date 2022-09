Drukte op scholenmarkt voor voortgezet onderwijs in Hoornaar

HOORNAAR • De jaarlijkse scholenmarkt in Molenlanden trok deze week veel belangstellenden naar zalencentrum Het Bruisend Hart in Hoornaar.

Ruim 1500 bezoekers kwamen zich oriënteren op een mogelijke schoolkeuze. Er waren 21 scholen voor het voortgezet onderwijs uit de regio aanwezig.

De gemeente Molenlanden organiseerde de markt samen met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met als doel de leerlingen en hun ouders te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe school.

Deze eerste kennismaking geeft leerlingen en hun ouders de kans vragen te stellen, informatie te verzamelen en in gesprek te gaan met docenten. Ook werd er een presentatie gegeven over de structuur van het voortgezet onderwijs.

Coronamaatregelen

De scholenmarkt werd voor het laatst gehouden in 2019 vanwege de coronamaatregelen in de afgelopen jaren. Om mogelijke beperkingen in het najaar te voorkomen vond de markt deze keer eerder in het schooljaar plaats.

Een bijkomend voordeel is volgens het gemeentebestuur dat de leerlingen en hun ouders hierdoor extra tijd hebben om zich te oriënteren op de open dagen en doe-middagen van de middelbare scholen.

‘Zowel de leerlingen als hun ouders waren duidelijk blij dat de scholenmarkt weer plaats kon vinden en waren massaal naar Hoornaar gekomen’, stelt de gemeente in een persbericht. ‘De scholen voor voortgezet onderwijs waren overweldigd door de grote belangstelling. Het is duidelijk dat de scholenmarkt in een behoefte voorziet.’