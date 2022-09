Nog geen startsein voor project deelauto’s van Duurzaam Molenlanden

GIESSENBURG • Het project van stichting Duurzaam Molenlanden om in meerdere Molenlandse dorpen met deelauto’s van start te gaan, is nog niet gestart. Het aantal aanmeldingen is daarvoor te laag.

Dat vertelde bestuurslid Huib Glerum dinsdag in De Til in Giessenburg aan burgemeester en wethouders van Molenlanden. In het kader van de Week van de Duurzaamheid gingen zij dinsdag en woensdag op pad om op de hoogte gesteld te worden van diverse duurzame initiatieven. Daarbij werden onder meer middelbare school Yuverta in Ottoland, Kaasboerderij Noorderlicht in Noordeloos en Echohuis de Punt in Arkel aangedaan.

In De Til stond de lancering van het project deelauto’s van Duurzaam Molenlanden op de agenda. Maar meer dan een presentatie kon Huib Glerum niet bieden. “De belangstelling zag er in eerste instantie veelbelovend uit. In Nieuw-Lekkerland waren we bijvoorbeeld voorzichtig al aan het denken aan twee in plaats van één deelauto. Toen er daadwerkelijk handtekeningen gezet moesten worden onder de abonnementen, viel het echter tegen.”

Nodig

In Nieuw-Lekkerland staat de teller op vier aanmeldingen, in Giessenburg op zes, in Bleskensgraaf op vier, in Goudriaan op twee en in Nieuwpoort-Langerak op drie. Bij het kopje ‘Nodig’ staat het cijfer 10 met een vraagteken.

“Zo’n aantal heb je eigenlijk wel nodig om de exploitatie rond te krijgen. Al is het afhankelijk van welk abonnement er gekozen wordt. Eén of twee van de meest uitgebreide tellen net zo zwaar als vier of acht van de meest beperkte. We willen wel een mate van zekerheid hebben voor we starten. Je wilt zo’n project niet beginnen met een teleurstelling.”

Kinderen

Ook een inwoonster van Giessenburg die haar handtekening al wel had gezet schoof aan. “Wij hebben twee auto’s voor de deur staan, maar die worden gebruikt door onze kinderen. Zelf gaan we op de fiets naar ons werk. Maar eens in de week of in de twee weken heb je wel een auto nodig. Vaak gaat het dan om een afspraak die je ruim van tevoren in kunt plannen. Dan een deelauto ideaal; je hoeft zo geen auto aan te schaffen die een groot deel van het jaar stilstaat.”

Het college ging niet met lege handen naar huis. Van Huib Glerum ontvangen ze een poster met het verzoek die achter één van de ramen van hun woningen te hangen. Het opvallende opschrift: ‘Hey buur, autodelen?’. “We hopen met wat publiciteit en reclame toch voldoende aanmeldingen binnen te halen.”