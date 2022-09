ingezonden mededeling

Makkelijker werken in het magazijn

ma 19 sep, 14:14

Een magazijn is een plek in organisaties waar dingen samenkomen. Een gestroomlijnd proces in het magazijn zorgt voor snellere afhandeling, blijere klanten en minder foutmarges. Met automatisering in het magazijn is jouw magazijn toekomstbestendig.

Hoewel er bij het woord magazijnautomatisering nog vaak gedacht wordt aan torenhoge palletmagazijnen met volledig zelfgestuurde magazijnkranen, is automatisering op ook op kleinere schaal mogelijk. Still is namelijk dé leverancier van elektrische stapelaars voor in het magazijn .

Elektrische stapelaars kopen voor een gestroomlijnd magazijn

Met een elektrische stapelaar haal je een ware krachtpatser in huis. Dankzij de aandrijving op elektriciteit, de hoge wendbaarheid en het veilige ontwerp is de stapelaar ideaal voor laden en lossen in smalle gangpaden. Je tilt er zonder moeite zware pallets mee die je vervolgens door het hele magazijn kunt rijden.

Still; partner in intralogistieke oplossingen

Als toonaangevend merk in intelligente oplossingen op intra logistiek niveau is Still al jarenlang bezig om het magazijn en haar medewerkers te ondersteunen in de werkzaamheden. Dat begon ooit met een simpele pallettruck, maar dat is vandaag de dag doorontwikkeld tot een zelfrijdende industriële trucks in een volledig geautomatiseerd proces. Still is dé leverancier van elektrische stapelaars voor in het magazijn bij hun werkzaamheden.

Omdat niet iedere organisatie behoefte heeft aan een volledig zelfrijdende zijn er gradaties in het niveau van automatisering aangebracht. De mate van automatisering is afhankelijk van de processen die organisaties zelf hebben. In samenspraak met de experts van Still wordt samengewerkt om de juiste mate van automatisering toe te passen. Wat Automatisch Geleide Voertuigen (AVG’s) betreft zijn er 3 niveaus van automatisering toepasbaar:

1. Begeleid rijden

Hulpsystemen die automatisch ondersteunen bij bepaalde taken. Hierbij kunt u denken aan een gekoppeld systeem tussen magazijnbeheersysteem en magazijntruck.

2. Gedeeltelijk geautomatiseerd rijden

Voertuigen navigeren gedeeltelijk autonoom of nemen bepaalde taken uit handen van de mens.

3. Aanbeveling voor actie

Zelfrijdende industriële trucks in een volledig geautomatiseerd proces.