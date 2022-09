Dagmar van den Herik uit Nieuw-Lekkerland CDA-kandidaat voor Provinciale Staten

NIEUW-LEKKERLAND • Dagmar van den Herik uit Nieuw-Lekkerland staat op plek zeven van de concept-kandidatenlijst van CDA Zuid-Holland voor de Provinciale Staten-verkiezingen op 15 maart 2023.

Deze lijst wordt nu voorgelegd aan de lokale afdelingen, waarna de leden begin december de lijst definitief zullen vaststellen. Dagmar van den Herik kwam in 2019 voor het CDA in de gemeenteraad van Molenlanden.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond ze op plek zeven op de kandidatenlijst. Het CDA haalde niet voldoende stemmen binnen om zeven zetels in te nemen en viel daarnaast buiten de boot bij de coalitieonderhandelingen.

Lijsttrekker

In de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft het CDA momenteel vier zetels. Lijsttrekker Meindert Stolk kijkt er naar uit om met dit team de campagne in te gaan.

“Met dit sterke team kunnen we de ons goede werk in Provinciale Staten de komende periode voortzetten. Het is mooi om te zien dat er nieuwe en jonge gezichten op de lijst staan en we gaan ervoor dat zij na de verkiezingen een plek in onze fractie krijgen.”