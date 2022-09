Estafette Marathon Schoonhoven-Nieuwpoort trekt 23 deelnemers

19 minuten geleden

SCHOONHOVEN/NIEUWPOORT • Aan de eerste Estafette Marathon Schoonhoven-Nieuwpoort deden zaterdag 23 lopers mee.

Zij gingen ‘s ochtends van start vanaf het terrein van atletiek- en trimvereniging Avantri in Schoonhoven. Via onder meer de Viaanse Brug en Ameide legden ze 42 kilometer af om uiteindelijk te finishen op ‘t Hooft in Nieuwpoort.

Het evenement werd georganiseerd in het kader van de viering van het 350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie. De prijzen gingen naar: 1. De Turboslakken (Arjan Kaashoek en Jan-Pieter Kreft); 2. De Hoka fanboys (Mathieu Reuvers en Vincent Tuls) en 3. De Fietsers (Taco v.d. Spoel, Eric Schenk, Frank v.d. Boor, Bart v.d. Broek en Femke v.d. Broek.

De volledige uitslagen en foto’s van Annemieke van As en Jan de Bruin zijn te zien op www.avantri.nl en www.nieuwpoort.nu.