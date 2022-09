Giessenburgs Blaasorkest geeft succesvol optreden in Maranathakerk

44 minuten geleden

Algemeen 130 keer gelezen

GIESSENBURG • Het ‘verjaardagsevenement’ van muziekvereniging Da Capo uit Giessenburg werd zaterdag een succes.

In de Maranathakerk gaf het Giessenburgs Blaasorkest voor veel belangstellenden een optreden. Bijzonder was dat de leden pas aan het begin van de middag begonnen waren met repeteren. In totaal kwamen er drie muziekstukken op de standaards te staan.

Na een kleine inleiding vanuit de voorzitter werden alle 85 muzikanten door de dirigent aan het spelen gedirigeerd. De klanken van de muziek vulden de zaal. Ook voor het oog was er genoeg te zien. Grote koperen instrumenten of een subtiele fluit. Door de samenwerking van de dirigent en muzikanten smolten de geoefende stukken samen tot een prachtig geheel. Meer informatie: www.dacapogiessenburg.nl.