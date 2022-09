Vijfde editie van de Polderrun op zaterdag 1 oktober in Bleskensgraaf

42 minuten geleden

Algemeen 186 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 1 oktober vindt de vijfde editie plaats van de Polderrun. Dat is een sponsortocht in de Bleskensgraafse polder waarbij deelnemers zich voor verschillende afstanden in kunnen schrijven. Zo kan men zes kilometer wandelen of een afstand hardlopen van zes, negen of twaalf kilometer.

Diana Vlot is de initiatiefneemster van de Polderrun. Enthousiast vertelt zij over de eerste editie van de Polderrun in 2015: “Voor de organisatie Compassion ging ik een halve marathon lopen, waarbij ik een sponsorbedrag op moest halen. Het idee ontstond toen om daarnaast een hardloopevent te organiseren waarvan de opbrengst voor Compassion zou zijn. De eerste keer waren er 150 deelnemers, waarna ik de run nog vier keer organiseerde voor andere goede doelen. De opkomst was elke keer ongeveer gelijk!”

Wanneer ze deelt over datgene wat haar drijft, vertelt ze: “Nog steeds vind ik het leuk om de Polderrun te organiseren, omdat je zo je sport kunt delen met anderen en met de opbrengst een goed doel kunt steunen. Het team is nu uitgebreid, wat een leuke samenwerking geeft met nieuwe ideeën en inzichten. Het is mijn droom om de Polderrun meer uit te breiden en een nog breder publiek te ontvangen in onze mooie polder.”

Hart voor Albanië

Dit jaar wordt er met de sponsortocht geld ingezameld voor het studiefonds van de organisatie Hart voor Albanië. Vanuit het studiefonds kunnen jongeren na het afronden van de middelbare school doorstromen naar een beroepsopleiding of een universitaire studie. Op deze manier wordt de cirkel van armoede doorbroken en kunnen de jongeren, na het afronden van hun studie, bijdragen aan de opbouw van het land.

Om deel te kunnen nemen aan de Polderrun is het van belang jezelf vooraf aan te melden via de website van de Polderrun. De bijdrage van vijftien euro kan bij de registratie op de dag zelf voldaan worden. De volledige opbrengst komt ten goede aan het studiefonds. Deelnemers kunnen zich tussen 08.45 en 09.15 uur registreren in zalencentrum De Spil, waarna de prestatieloop vanaf 09.30 uur begint vanaf het startpunt op Meulenbroek 13. Natuurlijk is iedereen welkom de lopers aan te moedigen.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden: www.polderrun.nl.