108e Fokveedag Boerenlandfeest: 9000 bezoekers, Bons Holstein Koba 245 kampioen

24 minuten geleden

Algemeen

HOORNAAR • Bons Holsteins Koba 245 van maatschap Bons uit Ottoland is zaterdag dagkampioen van de 108e Fokveedag Boerenlandfeest geworden. De Dirk de Groot-bokaal werd onder grote belangstelling van burgers en boeren voor de negentiende keer uitgereikt, ditmaal door Esther de Groot-de Roode en haar zoontje Dex.





Het Wilhelmus klinkt voor Bols Holsteins Koba 245, de algeheel kampioen van de 108e @defokveedag. #hetkontakt pic.twitter.com/VlXXRWR7rx — Rick den Besten (@RickdenBesten) September 17, 2022

Leuk detail: Esther de Roode trouwde daags voor de Fokveedag met Dick de Groot, kleinzoon van Dirk de Groot. Dex is de jongste telg in de familie De Groot.

Klik hier voor de uitslag van de kampioenskeuringen op de site van Fokveedag Boerenlandfeest

2500 kinderen

De 108e editie van Fokveedag Boerenlandfeest heeft circa 9000 bezoekers getrokken, waaronder maar liefst 2500 kinderen (tot en met twaalf jaar). Voor het eerst werd het evenement in Hoornaar niet op de eerste zaterdag van oktober maar op de derde zaterdag van september gehouden. Ondanks de talrijke buien kon het natplan in de kast blijven. Wel kwam de bezoekersstroom in de ochtenduren door de regen later op gang dan gebruikelijk. Vanaf een uur of elf werd het echter zienderogen drukker.





Het wordt al lekker druk. pic.twitter.com/fIR7coo599 — Fokveedag Hoornaar (@defokveedag) September 17, 2022

De organisatie was dan ook meer dan tevreden. “De vele vrijwilligers, het leuke programma, de kwaliteit van het rundvee en natuurlijk de vele bezoekers maakten het wederom tot een geslaagde dag”, aldus voorzitter Johan de Groot, die onder anderen commissaris van de koning Jaap Smit en burgemeester Theo Segers verwelkomde.





Op uitnodiging van collega @tcsegers samen met Commissaris van de Koning @JaapSmitCdK en andere bestuurders uit de streek te gast op @defokveedag. Mooi om daar ook andere Sliedrechters tegen te komen.

Ook de @Sliedrechtgem is trots op onze boeren en op ons boerenland! pic.twitter.com/hka3YDmi1V — Jan de Vries (@jandevries) September 17, 2022

Voor de kiezen

Volgens Smit is Fokveedag Boerenlandfeest een begrip in Zuid-Holland. “Een traditie, en dat is ook de kracht van de Alblasserwaard. De streek laat op een dag als deze zien waar ze sterk in is. Een plek van ontmoeting voor veel mensen, zeker niet alleen voor agrariërs.

Smit haalde in zijn toespraak in de bestuurstent aan ‘dat de agrarische sector veel voor de kiezen krijgt’, hiermee onder meer doelend op de stikstofproblematiek. “Samen moeten we zoeken naar oplossingen, want het kan niet zo zijn dat één groep het haasje is. Nieuwe antwoorden vraagt om visie, leiderschap, moed en geduld.”

Favoriete koe

Nico Bons won net als 2019 de Dirk de Groot-bokaal. Ditmaal niet met Koba 219 -wel gekozen tot de beste ‘oude’ koe- maar met Bons Holsteins Koba 245. Een keuze waar de Ottolandse veehouder content mee was. “Het is de favoriete koe in mijn stal, een koe voor de toekomst.”

Daar was de keuze van de jury ook op gebaseerd. Een jury die zich laaiend enthousiast toonde over de rundveekeuring. Hoofdarbiter Henk Buijs: “Hoornaar heeft een reputatie en zet onder de regionale keuringen kwalitatief de toon. Dat hebben we vandaag ook weer gezien. Het was genieten om zulke mooie koeien te mogen jureren.”

Voor ieder wat wils

De 108e Fokveedag Boerenlandfeest bood een breed programma. Naast de koeien was er onder meer een Shetlandponykeuring, warenmarkt, veel standhouders (landbouwmechanisatiebedrijven en anderszins), boerenkaas, streeklunch, Meet & Greet met Fien en Teun en pauzenummers met onder meer een spectaculair optreden van The Future Guys.





Show van De Giessenlanderij. pic.twitter.com/l719PX9AG2 — Fokveedag Hoornaar (@defokveedag) September 17, 2022

In de pauze werd afscheid genomen van ‘Mister Fokveedag’ Arie de Kock, die maar liefst 21 jaar verantwoordelijk was voor het terrein. Zijn taak is overgenomen door Kees Bresser, die kan rekenen op de hulp van een grote groep trouwe vrijwilligers.