Elvis-dienst in Lux Mundi in Lexmond

50 minuten geleden

Algemeen 251 keer gelezen

LEXMOND • Op zondagavond 25 september vindt er een bijzondere kerkdienst plaats in Lux Mundi te Lexmond; een dienst rondom leven en geloof van Elvis Presley. Dit jaar is het 45 jaar gelden dat ‘The King’ overleed, maar zijn naam leeft voort. In de bioscoop is de film Elvis dit jaar een hit. Hier komt ook Elvis’ liefde voor gospelmuziek naar voren.

Dominee Fred Omvlee (56) is Elvis-fan sinds hij als jongetje van 11 jaar in 1977 hoorde dat Elvis overleden was en beelden van de swingende jonge Elvis op televisie zag. Hij zal de dienst leiden rond hits en gospels van Elvis en diens leven vol triomf en tragiek. “Zelfs al eindig je als Elvis, te jong en verslaafd, je valt niet uit Gods hand”, is het evangelie in een notendop volgens dominee Fred Omvlee. Fred schreef in 2019 met dominee Piet van Die en Jan Andries de Boer het boek ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’ over het gebruik van popmuziek in de kerk.

Het bekende popkoor ‘Let’s get started’ verleent muzikale ondersteuning door een aantal prachtige Elvis-nummers te zingen. De aanvangstijd van de Elvis-dienst is 19.30 uur.