• Honderden boeren kwamen in augustus af op de gemeentelijke avond over de stikstofmaatregelen.

Provincie Zuid-Holland heeft nog steeds geen duidelijkheid over rijksmiddelen stikstofaanpak

1 uur geleden

REGIO • De duidelijkheid over (financiële) instrumenten die de provincie vanuit de landelijke overheid in kan zetten bij de opzet van de stikstofaanpak is er nog steeds niet. Dat laat de provincie Zuid-Holland desgevraagd weten. ‘Het rijk spreekt hierover onder ander nog met Europa, in verband met discussies over staatssteun.’

Gedeputeerde Jeannette Baljeu stelde voor de zomervakantie in een interview met Het Kontakt deze instrumenten hard nodig te hebben. “We willen meer duidelijkheid over rijksmaatregelen en dan vooral over de financieringsmogelijkheden. Er zijn wel miljarden hiervoor gereserveerd, maar die zijn nog niet in gebruiksklare regelingen ondergebracht. Dat zou het voor ons veel makkelijker maken om het gesprek aan te gaan met de boeren. We verwachten dat de overheid hier kort na de zomer mee zal komen.”

Maar dat is dus niet het geval. Desondanks verwacht de provinciale overheid geen vertraging op te lopen. We bouwen voort op onze huidige gebiedsaanpak. We kijken steeds in de gebieden wat er in een specifiek gebied het beste kan.”

Innovatie

De blik gaat daarbij nadrukkelijk ook naar vernieuwende technieken. ‘We kijken naar welke stappen we kunnen zetten op het gebied van innovatie. Deze aanpak is ruimer geworden door de koppeling aan andere gebiedsdoelen en die verbreden we ook naar andere gebieden.’

In de gemeente Molenlanden werd onlangs een avond gehouden waarbij de boeren uit de Alblasserwaard spraken over de stikstofmaatregelen. Daarbij was de provincie niet vertegenwoordigd. ‘De insteek van de gemeente was om eerst met de boeren te bespreken of zij zelf met voorstellen willen en kunnen komen om te werken aan de toekomst van vitale landbouw in het gebied, in de vorm van een gebiedsplan’, reageert de provincie. ‘Wij zijn blij dat de gemeente dit initiatief heeft genomen. Op korte termijn hebben wij een afspraak met de wethouder om de resultaten van de avond te bespreken en om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.’