Vraag naar klantcontactberoepen tekent krappe arbeidsmarkt in arbeidsmarktregio Gorinchem

44 minuten geleden

Algemeen 108 keer gelezen

REGIO • De spanning op de regionale arbeidsmarkt is in de voorbije periode verder opgelopen, waaronder in klantcontactberoepen. Dat meldt het UWV.

Eind augustus zochten in de arbeidsmarktregio Gorinchem (de gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem) minder dan twintig personen met een WW-uitkering werk in een klantcontactberoep, tegenover zo’n vijftig vacatures die gemiddeld per kwartaal open stonden.

Er is een groeiende vraag naar medewerkers klantcontact in vrijwel alle sectoren. Dit komt doordat mensen meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet.

Uitstekende kansen

Klantcontactberoepen bieden volgens het UWV juist uitstekende kansen aan werkzoekenden. ‘Op basis van skills en beroepsoverstappen in het verleden zijn er in de arbeidsmarktregio Gorinchem zo’n 150 mensen met een vergelijkbaar profiel. Werkgevers zouden zich daarom goed kunnen richten op deze werkzoekenden voor hun klantcontactvacatures. Ook andere werkzoekenden kunnen geïnteresseerd zijn in een klantcontactberoep.’

Gorinchem telt zo’n 150 werkzoekenden met WW en een vergelijkbaar profiel als nodig bij klantcontactberoepen. Deze werkzoekenden hebben een administratieve, commerciële of dienstverlenende achtergrond. Het gaat onder meer om ondersteunend secretarieel medewerkers, financieel-administratief medewerkers dan wel receptionistes of telefonistes die in het verleden een succesvolle overstap hebben gemaakt naar klantcontactberoepen. Werkzoekenden met dat beroep vinden op de regionale arbeidsmarkt relatief eenvoudig opnieuw werk.

“De arbeidsmarkt is zo krap dat werkgevers echt anders moeten gaan kijken naar de werving van nieuw personeel”, vult Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur UWV voor Gorinchem, aan. “Ze zouden veel breder moeten kijken naar kandidaten. Kandidaten die bijvoorbeeld maar voor 70% passen op de functie, maar die door om- of bijscholing wel 100% zouden passen of kandidaten die wel over een deel van de benodigde vaardigheden beschikken.”

Verdere daling WW-uitkeringen

UWV verstrekte eind augustus 2022 in Gorinchem 900 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde in die maand met 5,6% en in een jaar tijd met 27,5%. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor de regio met 1,2% lager dan de 1,6% voor Nederland.

De arbeidsmarkt is medio 2022 te typeren als ‘zeer krap’. In verhouding tot het aantal openstaande vacatures kunnen werkgevers een beroep doen op een zeer beperkt aantal werkzoekenden met WW en recente werkervaring.