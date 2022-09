Rivas versterkt zeggenschap van zorgprofessionals in de wijk

REGIO • Rivas Zorggroep is één van de eerste aanbieders van wijkverpleging die gedeeld leiderschap invoert, waarmee een belangrijke stap wordt gezet naar het vergroten van de zeggenschap van zorgprofessionals.

De wijkteams van Rivas worden met ingang van 2023 aangestuurd door een duo. De teammanager draagt daarbij eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en de regiewijkverpleegkundige ziet toe op de kwaliteit en organisatie van zorg.

Voorheen was alleen de teammanager verantwoordelijk voor de resultaten van een wijkteam. “Het model van duale aansturing biedt zowel de teammanager als de regiewijkverpleegkundige de mogelijkheid om te excelleren op basis van de eigen deskundigheid”, zegt Twan van den Munckhof, directeur wijkverpleging.

“De wijkverpleging in Nederland staat voor grote uitdagingen, waaronder de groeiende zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel. Met deze aanpak, waarbij taken en verantwoordelijkheden verschuiven, willen wij beter gesteld staan voor deze ontwikkelingen. Bovendien kunnen wij onze medewerkers in de wijkverpleging zo meer uitdaging en loopbaanperspectief bieden dan op dit moment.”

Proeftuin

Gedurende een half jaar werd in een proeftuin in twee wijkteams ervaring opgedaan met gedeeld leiderschap. Wijkverpleegkundige Ellen Rozeveld, tevens voorzitter van Rivas Vakgroep wijkverpleegkundigen, vervulde daarin de rol van regiewijkverpleegkundige in Hardinxveld-Giessendam.

Zij blikt enthousiast terug op de pilot die vanaf november 2021 plaatsvond. “Het was een waardevolle periode om te ondervinden hoe gedeeld leiderschap in zijn werk gaat in ons vakgebied en wat er eventueel nog voor nodig is om het overal goed te laten werken in de praktijk. Zo krijgen de nieuwe duo’s straks een opleidingstraject waarin thema’s als coachend leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, projectvaardigheden, externe ontwikkelingen en intervisie centraal staan.”

“Onze proeftuin liet ons bovendien mooie resultaten zien op het gebied van invloed op beleid, samenwerking en werkplezier. Daar ben ik trots op, want dit zijn belangrijke elementen in het dagelijkse werk. Tot slot ben ik er natuurlijk erg blij mee dat Rivas hiermee de zeggenschap van ons als zorgprofessionals versterkt.”

De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Rivas wijkverpleging hebben zich beiden positief uitgesproken over de implementatie van dit nieuwe organisatiemodel.