ingezonden mededeling

4 tips voor het openen van jouw eigen winkel

di 13 sep, 10:44

Algemeen 64 keer gelezen

In dit artikel geven we 4 tips voor het openen van jouw eigen winkel.

1. Adverteren kun je leren

Het meest voor de hand liggende aspect van het openen van een eigen onderneming is het adverteren om zo onder de aandacht te komen bij het grote publiek. Reclame maken kan op talloze manieren en het is dan ook zaak om de juiste manier voor jouw onderneming te vinden en uit te oefenen. In het geval van het openen van een winkel moet er altijd een beetje worden gelet op het budget en kan er dus niet teveel budget worden vrijgemaakt voor het adverteren van de winkel omdat er simpelweg nog geen inkomsten zijn. Drukwerk als flyers, poster en spandoeken zijn relatief goedkope promotiematerialen waarbij je tegelijkertijd onder de aandacht van veel mensen zal komen.

Laat bijvoorbeeld met de opening van de winkel een spandoek bedrukken en hang deze aan de gevel. Daarnaast zou je er bijvoorbeeld aan kunnen denken om tijdens diezelfde opening gratis cadeautjes uit te kunnen delen aan de klanten.

2. Maak de mensen nieuwsgierig

Het is belangrijk dat je aan de vooravond van de opening al onder de aandacht bent gekomen van potentiële klanten. Je moet jouw doelgroep al ver voor het openen van de winkel zien te bereiken om op die manier al vraag te creëren naar jouw aanbod voordat je überhaupt iets hebt aan te bieden.

Daarnaast is het leuk om de mensen een beetje een kijkje te geven in bijvoorbeeld de verbouwing van het pand waar je de winkel in gaat vestigen. Een trend die we de laatste jaren steeds meer terug zien komen en is overgenomen vanuit de bouw zijn het plaatste van kijkgaten voor de ramen bij winkels die aan het verbouwen zijn. Waar op de bouwplaats al jarenlang kijkgaten worden gemaakt in het bouwhekdoek om zo te kunnen kijken naar de voortgang van de bouw gebeurt dit dus ook steeds vaker bij winkels om zo de klanten een inkijkje te geven en om ze alvast een beetje warm te maken.

3. Breng de markt in kaart

Met een markt- en brancheonderzoek breng je alle zaken die een winkel kunnen beïnvloeden in kaart. Wie zijn jouw concurrenten en klanten en wat zijn de laatste ontwikkelingen in de sector? Dit is ook belangrijk om te kijken hoe aantrekkelijk het überhaupt is om een eigen onderneming te starten in de gekozen omgeving.

Wanneer eerder in het jaar in jouw regio bijvoorbeeld nog een drogist failliet is gegaan, is het belangrijk om eerst goed uit te zoeken of dit wel het juiste moment is om een nieuwe drogisterij te beginnen.

4. Klant is koning maar wie is de klant?

Het allerbelangrijkst van het openen van een eigen onderneming is het in kaart brengen van de doelgroep en de bijbehorende wensen en behoeftes van deze doelgroep. Er moet namelijk gefocust worden op een bepaald segment in de markt en het gehele aanbod moet aansluiten op de wensen en behoeftes van dit segment. Onderscheidt jouw winkel zich bijvoorbeeld als luxe aanbieder dan moeten de producten ook daadwerkelijk van hoge kwaliteit zijn.