Wat zijn de voordelen van cementtegelvloeren?

di 13 sep, 10:38

Cementtegels zijn al populair sinds de jaren 1860 en daar is een goede reden voor - ze zijn een van de meest praktische en mooie tegelsoorten die verkrijgbaar zijn. Betontegels 60 x 60 bieden een hele reeks voordelen die ze tot een goede keuze maken voor elke ruimte in uw huis.

Wij hebben een lijst met de tien voordelen van cementtegels opgesteld om u te laten zien hoe flexibel en duurzaam cementtegelvloeren eigenlijk zijn!

Ze zijn een slijtvaste optie voor elke kamer

Cementtegels kunnen tegen een stootje, waardoor ze zelfs een goede keuze zijn voor ruimtes waar veel verkeer is. U hoeft zich geen zorgen te maken over vlekken of krassen, zolang de tegels maar goed worden gelegd en onderhouden, want hun oppervlak is zeer slijtvast. Deze tegels gaan langer mee dan veel andere soorten tegels, waaronder keramische. Met een beetje zorg ziet een cementtegelvloer er nog net zo goed uit als op de dag dat hij werd gelegd.

Cementtegels kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt

Cementtegels zijn niet alleen beperkt tot vloeren; u kunt ze gebruiken om wanden, vloeren en vrijwel alles wat u maar kunt bedenken te betegelen. Deze multifunctionele functionaliteit geeft u de mogelijkheid om deze klinkers te gebruiken waar en hoe u maar wilt. U kunt zelfs de hele badkamer betegelen om een moderne natte cel te creëren.

Ze zijn gemakkelijk te onderhouden

Eenmaal gelegd en verzegeld zijn cementtegels zeer onderhoudsvriendelijk. In tegenstelling tot andere massieve vloerbedekkingen zoals hout of steen, hebben cementtegels geen regelmatig onderhoud nodig, zoals opnieuw lakken of verzegelen. Het enige wat cementtegels nodig hebben is dweilen en af en toe opnieuw verzegelen, indien nodig! [Dit is niet consequent. Cementtegels hebben wel regelmatig onderhoud nodig].

Een cementtegelvloer kan helpen uw huis te isoleren

Cementtegels hebben een hoge thermische massa, wat betekent dat ze hun temperatuur goed vasthouden. Het installeren van een cementtegelvloer kan helpen om uw huis koel te houden in de zomer en warm in de winter - dit helpt bij het verminderen van uw airconditioning kosten bij warm weer en verwarmingskosten bij koud weer!