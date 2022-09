ingezonden mededeling

Wat zijn de voordelen van hanglampen in je interieur?

di 13 sep, 10:35

Binnenhuisarchitecten en consumenten wenden zich tot pendelverlichting in bijna elke stijl van huis of kantoor. Typisch, voegen de huis bouwers vaak één plafondarmatuur in het midden van een ruimte toe en roepen het klaar is.

De tegenhangers kunnen helpen om die eentonigheid met stijl te breken, en één van de beste dingen over hen is zij geen “voetafdruk” verlaat of waardevolle tafelblad ruimte in beslag neemt. Dit maakt ze de ideale armatuur boven een aanrecht voor de afwas, of boven een badkamer ijdelheid waar de horizontale ruimte minimaal is, maar het licht nodig voor de taak is nog steeds zo belangrijk.

Hanglampen als taakverlichting

Denk aan hanglampen als het verstrekken van een grotere pool van licht, ook, want het is vaak licht naar beneden gericht, het verlichten van een groter gebied. Meestal beschouwd als taakverlichting, hanglampen bieden een fatsoenlijke grootte wassen van het licht om te eten, werken aan een bureau, of het spelen van biljart. Een ander belangrijk kenmerk voor grotere woningen is dat hanglampen kunnen worden gebruikt om hoge plafonds te overbruggen. Omdat de armatuur normaal gesproken wordt opgehangen met een snoer, kunnen hanglampen worden opgehangen in een enorme foyer met een 20-voet plafond en niet alleen het licht toegankelijker maken, maar het brengt het licht naar beneden naar waar de gasten zijn. Over het algemeen worden een hanglamp zwart echter 32 tot 40 inch boven een werkoppervlak gehangen.

Eigentijdse hanglampen

Traditioneel werd hanglamp alleen gezien als eigentijdse verlichting, maar vandaag zijn er omgekeerde hanglampen die zouden passen bij klassieke meubels en decor passend bij Queen Anne tot Louis XIV. De ontwerpers kijken om tegenhangers in groeperingen ook te gebruiken en zij zouden kunnen verkiezen om drie tegenhangers boven een ontbijtbar te hangen om een stoot van kleur aan een anders saaie ruimte toe te voegen.