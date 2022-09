Muziekvereniging Euphonia in Meerkerk gaat eigen slagwerkers opleiden

MEERKERK • Muziekvereniging Euphonia in Meerkerk wil de komende twee jaar vier eigen slagwerkers opleiden.

Om kinderen te interesseren voor de slagwerklessen werden deze week op de basisscholen De Rank en De Springplank al demonstratielessen gegeven. Aanleiding voor de actie is het feit dat Euphonia beschikt over slechts één drummer. ‘Maar zij kan het niet alleen’, laat de vereniging weten. ‘Als we nu een concert hebben moeten we mensen inhuren. En dat willen we liever niet.’

Het doel is om binnen twee jaar vier eigen slagwerkers opgeleid te hebben. ‘Dat mogen jongeren zijn die nog moeten beginnen, maar ook ouderen. Misschien zijn er mensen in de omgeving die ooit al gespeeld hebben en het weer op willen pakken, of mensen die bij een andere vereniging spelen en ook bij Meerkerk willen komen.’

De muziekvereniging heeft voor deze doelstelling een ervaren professionele drumdocent ingeschakeld: Corné Pas van www.lapas-slagwerkopleidingen.nl. ‘Voor iedereen, jong en oud, geldt de aanbieding van vijf proeflessen voor 50 euro. Plaats en tijd van de lessen bepalen we in onderling overleg. Er zijn veel mogelijkheden.’

Voor aanmelden of meer informatie: leerlingen@euphoniameerkerk.nl of 06-42238286 (Heidi).