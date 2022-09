• De laatste uitvoering van CPJ Centrum was in 2020.

CPJ Centrum houdt open avond voor nieuwe toneelspelers en decorbouwers

ALBLASSERWAARD • CPJ Centrum is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw toneelseizoen.

Dit jaar wil CPJ Centrum weer een nieuw toneelstuk op de planken brengen. Daarvoor wordt gezocht naar nieuwe toneelspelers en decorbouwers.

Op donderdag 29 september is er een open avond. Jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom voor een avond waarin meer informatie gegeven wordt over het aankomende seizoen. ‘Daarnaast zullen we met elkaar aan de slag gaan met enkele toneeloefeningen’, meldt het bestuur. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45.

Aanmelden ka door een mail te sturen naar info@cpjcentrum.nl. Via de mail zal meer informatie volgen over de locatie.