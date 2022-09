• Jan Versluis mist de aanspraak die hij had dankzij zijn handel.

Hoogbloklander Jan Versluis treurt om opdoeken van zijn handel

58 minuten geleden

HOOGBLOKLAND • Het ‘oud-ijzerkerkhof’ aan de Beemdweg in Hoogblokland bestaat niet meer. Eigenaar Jan Versluis kreeg hulp van vrijwilligers om een dwangsom van de gemeente Molenlanden te voorkomen.

Ron Versluis, neef van Jan, regelde een groep vrijwilligers om het terrein aan de Beemdweg in een week tijd te ontruimen. Met zijn handel week Jan af van het bestemmingsplan. Hij moest zijn land daarom vóór 12 september ontruimen, op last van een dwangsom. Met hulp van familie en vrijwilligers is dat gelukt.

