AanZet opent hulppunten voor digitale communicatie met overheid

35 minuten geleden

MOLENLANDEN • Bibliotheek AanZet heeft op drie locaties IDO-punten geopend. De afkorting staat voor: Informatiepunt Digitale Overheid. Bezoekers van de bibliotheken waar de IDO-punten zijn geplaatst kunnen er hulp krijgen bij hun digitale communicatie met onder andere de overheid.

Wethouder Piet Vat verrichtte op woensdag 7 september de opening in de bibliotheek in Bleskensgraaf. Hij deed dat door op een rode knop te drukken., waarna confetti naar beneden dwarrelde. Sjaak van der Linde, Regiodirecteur van bibliotheek AanZet, verrichtte de opening op donderdag 8 september in Nieuw-Lekkerland. Ambtenaar John de Bus van Molenlanden deed op dinsdag 13 september de opening in de bibliotheek in Giessenburg.

Aanvragen DigidD

Bij een IDO-punt kunnen mensen hulp krijgen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, energietoeslag of studiefinanciering, het regelen van een paspoort of rijbewijs, betalen van een boete of het aanmaken van een QR-code. De service is gratis.

De openingstijden zijn als volgt:

• Groot-Ammers: elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur

• Noordeloos: elke 2e en 4 woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur

• Giessenburg elke 1e en 3e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur

• Nieuw-Lekkerland: elke 1e en 3e donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur

• Bleskensgraaf: elke 2e en 4e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur

De gemeente, zorgverzekeraars en belastingdienst hebben allemaal websites waarop burgers hun aanvragen en andere online formulieren moeten invullen. Voor communicatie met al deze instanties biedt het IDO-punt hulp. Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/debiebhelpt