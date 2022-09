Open dag Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden

39 minuten geleden

Algemeen 72 keer gelezen

SCHOONREWOERD • Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden houdt op zaterdag 24 september haar jaarlijkse Open Dag in Natuurcentrum de Schaapskooi. Deze dag heeft als thema ‘Aandacht voor de Natuur’.

Om 10.00 uur zal de dag worden geopend door de nieuwe voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht Christa Hendriksen. Tot 16.00 uur kan men op een leuke manier de kennis over de natuur vergroten, deelnemen aan workshops en genieten van het Arkels Visserskoor, die in de middag zal optreden.

Met de herfst voor de deur vertelt de werkgroep Paddenstoelen van alles over de verscheidenheid en functie van paddenstoelen die men in de regio kan aantreffen. De plantenwerkgroep geeft informatie over bijzondere planten in Vijfheerenlanden. En in de fruitschuur verzorgen vrijwilligers de verkoop van hoogstamappels en -peren. Er zal een imker aanwezig zijn en een vrijwillige zwerfafvalprikker vertelt over de invloed van zwerfafval op de natuur. Man kan kennismaken met de workshop Creatieve natuurfotografie met humor en gekke ideeën en als dat goed bevalt kan men zich inschrijven.

Ook voor kinderen is er veel te beleven. Zo kunnen zij zelf sap persen, broodjes bakken boven een kampvuur, alles leren over uilen, uilenballen uitpluizen, kleine natuurschatten bekijken door een vergrootglas, insecten knutselen en nog veel meer. Bij de suikerspin-kraam kan voor 50 cent een suikerspin worden gekocht.

Wie thuis een appel- of perenboom met een onbekend ras heeft, kan van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij Dirk van Ziel, van biologisch fruitbedrijf Pomoma. Hij is aanwezig voor het determineren van appels en peren. Neem dan van de boom 3 of 4 stuks fruit mee, dan kan hij door kijken, proeven en ruiken achterhalen van welk ras het fruit is.

De hele dag is De Schaapskooi geopend. Men kan versnaperingen kopen om ter plaatse te nuttigen, maar ook streekproducten voor thuis of als cadeau. En de expositie van Utrechtse Heuvelrug Fotografie in De Schaapskooi is ook zeker een bezoekje waard.

Het volledige programma voor de Open Dag staat op www.natuurcentrum.nl bij de agenda. Natuurcentrum De Schaapskooi zit aan de Overboeicop 15 in Schoonrewoerd.