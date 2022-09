Indrukwekkende ceremonie rondom onthulling plaquette oorlogsslachtoffers Hei- en Boeicop

HEI- EN BOECOP • Op indrukwekkende wijze werd vrijdagavond 9 september een herdenkingsplaquette onthuld nabij de graven van zes oorlogsslachtoffers in Hei- en Boeicop.

Eerst waren er toespraken en werden er kransen gelegd. Onder meer een familielid van een van de omgekomen militairen van de in 1943 neergestorte Lancaster voerde het woord. Ook een afgevaardigde van het Engelse leger, Kolonel Piers Strudwick, hield een korte toespraak en legde een krans bij de graven.

In totaal waren 25 familieleden van enkele slachtoffers aanwezig. Ook waren veel mensen uit het dorp naar de onthulling gekomen.

De onthulling van de plaquette werd gedaan door drie familieleden van de omgekomen soldaten. Het waren Clive Percival, neef van Ronald Horwood, Mark Crawshaw, neef van Joe Spencer en Margaret Chignell, nicht van Stanley Banting.

Het ongeval met de Lancaster vond plaats op 23 augustus 1943, toen de bommenwerper op de terugweg naar de basis in Engeland in brand geschoten werd door een Duitse nachtjager. Het toestel stortte neer in de gemeente Hei- en Boeicop.

Zes geallieerde vliegers sneuvelden die nacht, vijf Britten en een Canadees: jonge mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Hun lichamen werden de dag daarop begraven op de algemene begraafplaats In Hei -en Boeicop.

Slechts één vlieger wist nog juist op tijd zich te redden met zijn parachute en kwam neer tussen Everdingen en Zijderveld. Hij werd door Duitse soldaten gevangen genomen en afgevoerd naar een krijgsgevangenkamp in Duitsland. Na de oorlog keerde hij terug naar Engeland. Hij overleed in 2008.

Na overleg met de Oranjevereniging, was Martin Zondag al geruime tijd geleden begonnen met het zoeken naar foto’s van de zes vliegers met als doel deze te plaatsen bij de graven tijdens de Dodenherdenking. Dat is afgelopen vrijdag gebeurd met het plaatsen van de herdenkingsplaquette met foto’s en informatie.