Molenlanden verhoogt inkomensgrens minimavoorzieningen

vr 9 sep, 17:08

MOLENLANDEN • Molenlanden gaat voortaan ruimhartiger om met minimavoorzieningen.

Hoewel de knoop pas echt wordt doorgehakt tijdens de raadsvergadering op dinsdag 20 september, werd donderdag tijdens de Molenlandse commissievergadering al duidelijk dat de raadsleden akkoord gaan met het collegevoorstel om de inkomensgrens voor minimavoorzieningen op te trekken van 120 procent van het sociaal minimum naar 130 procent.

Met de maatregel is een bedrag van 90.500 euro gemoeid. De gemeenteraad van Molenlanden nam in juli vorig jaar al een motie aan met een oproep aan het college om onderzoek te doen naar aanvullende armoedemaatregelen.

Energiearmoede

Het college neemt bovenstaande maatregel los van de aanpak van energiearmoede. Daarvoor volgt in oktober of november een raadsvoorstel, over een energie-armoedefonds.

Een aantal raadsleden vraagt zich af of de gemeente niet meer kan doen voor mensen die in de financiële problemen komen, nu de inflatie oploopt en energie flink duurder is geworden. De SGP zou de grens best willen optrekken naar 140 of 150 procent van het sociaal minimum. Pieter Jacob Leenman: “Laten we ruimhartig zijn richting de toch al kwetsbare doelgroep.”

Wethouder Piet Vat: “Als je generiek naar 140 of 150 procent gaat, ga je iets doen voor mensen bij wie misschien geen noodzaak is.”

Geen groot bedrag

Jonette Korevaar (CDA) vroeg zich af: “Moeten we niet ook andere dingen doen, het grondiger aanpakken? We werken aan het verminderen van de gevolgen van armoede, niet aan het verminderen van de armoede zelf.” Ze vond het door het college gevraagde bedrag niet groot. “We geven niet zoveel aan de mensen om het op te lossen.”

Wethouder Piet Vat beaamde dat het geen groot bedrag is. “Maar als ik zie wat er op ons afkomt, dan weet ik zeker dat ik nog regelmatig bij u terug zal komen.”

Onmacht

Bij Sanne Zijlstra (CU) roept de situatie ‘een gevoel van onmacht’ op. “Grote beslissingen liggen bij de landelijke overheid. Komt de hulp op de juiste plekken terecht? Dit is een goed raadsvoorstel. We moeten alles in het werk stellen wat binnen onze macht ligt. Armoede kan echt iedereen overkomen. De negatieve impact op het leven van de mensen die het treft is enorm.”

Voor de VVD heeft een energie-armoedefonds dat regelarm wordt opgezet de voorkeur. “Voor geld moeten we afwachten wat Prinsjesdag ons brengt.”

Terugwerkende kracht

Progressief Molenlanden (PM) wil dat de voorstellen met terugwerkende kracht, per 1 januari worden ingevoerd. Paul Wols: “Temeer daar het verzoek van deze motie ruim een jaar geleden is gedaan. En we missen een minima regeling: het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Het komt nu bijvoorbeeld voor dat mensen met een klein pensioen onvoldoende zijn verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Daarvoor sparen ze dan, waardoor ze worden afgewezen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.”

Wat de invoering met terugwerkende kracht betreft kreeg Wols bijval van Joke van de Graaf (Doe Mee). Van de Graaf vindt verder dat er snel extra maatregelen getroffen moeten worden. “En hoe gaan we om met mensen in de schuldregeling? Zou het helpend zijn om middels een amendement de groep te vergroten en het voorstel naar voren te halen?”

Geen amendement

Wethouder Piet Vat zei geen amendement nodig te hebben. “Als we het hebben over energiearmoede, daar zullen we het in oktober/november over hebben met u. In september gaat het niet lukken. Het college heeft geen amendement nodig om dit proces te versnellen, want het kan niet sneller dan het nu gaat.”

Verder zei Vat: “We zullen moeten wachten op Prinsjesdag; gaan landelijke maatregelen ruimte bieden voor onze inwoners?” Hij ontraadde het om boven de 130 procent uit te komen bij het optrekken van de inkomensgrens.

Uitzoeken

Van invoeren met terugwerkende kracht is de wethouder geen voorstander. “Dit gaat extra capaciteit kosten bij Avres. Ik laat het aan de raad over. Mensen die zitten op 130 procent zijn een onbekende groep, we weten niet wie het zijn. Op het moment dat we het op 1 januari willen laten ingaan, moeten we uitzoeken: wie zit in deze groep?”

Mogelijkheden voor het kwijtschelden van gemeentelijke lasten, zoals Wols voorstelde, wil Vat onderzoeken. “Het voorbeeld dat u noemt is raar inderdaad. Voor de volgende vergadering zoek ik dit uit.”

Oktober of januari

Wols bleef met de invoeringstermijn in zijn maag zitten. “Met terugwerkende kracht wordt niet aangeraden. Maar als we op 20 september besluiten dit te doen, vrees ik dat de maatregelen pas 1 januari 2023 ingaan. We zijn vanaf juni 2021 hiermee bezig. Stel nou, als wij in maart dit rapport gehad hadden, dan hadden we waarschijnlijk met terugwerkende kracht deze maatregelen in laten gaan. Wordt het nu 1 oktober of 1 januari?”

Ook Zijlstra wil het graag snel regelen, maar zei ook: “Ik krijg de indruk dat alles in het werk wordt gesteld en begrijp dat dingen tijd kosten, maar kunnen we niet ergens nog een beetje gas geven? Daar kunnen we nog even over doordenken.”

Bespreekstuk

De invoeringstermijn komt als bespreekstuk op de agenda voor de raadsvergadering van 20 september, concludeerde Van de Graaf.