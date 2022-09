• Vrijwilliger Els (rechts) is teleurgesteld over de situatie, zegt haar vriendin Anja (links).

Vrijwilligers van Nieuwpoortse stichting vrezen sluiting dierenweide

1 uur geleden

Algemeen 369 keer gelezen

NIEUWPOORT • De vrijwilligers van de Stichting Dierenweide Nieuwpoort zijn bang dat de dierenweide in hun dorp moet sluiten nu de financiering stopt.

Niet alleen de stichting, ook trouwe bezoekers en bewoners van de tegenovergelegen Vijverhof zijn bang dat de dierenweide binnenkort ophoudt te bestaan. Woningcorporatie Lek en Waard Wonen stopt met de financiering.

Emotionele waarde

Enkele ouderen achter een rollator kijken geboeid naar een jong geitje dat op een plateau springt, een moeder en een peuter aaien een grote zwarte geit en enkele omwonenden praten verontwaardigd over het besluit van de woningcorporatie. Een voorbijganger tekent de petitie tegen sluiting. (Eind vorige week waren er ruim 300 handtekeningen binnen.) Vrijwilligster Els Vonk wijst op de ouderen en zegt: “De emotionele waarde voor de buurt is erg groot.” Haar vriendin Anja: “Pas stond er aan het hek een vrouw te huilen, vanwege de dreigende sluiting.”

Voer en dierenarts

Al jarenlang betaalt de corporatie het voer en de dierenartskosten voor een paar geiten, kippen en schapen die rondscharrelen op een stukje weiland tussen de Vlietzicht en het Schootsveld, naast woonzorgcomplex De Vijverhof en de brede school. Dat kost gemiddeld 3000 euro per jaar.

Illegaal

Begin dit jaar hoorden de vrijwilligers dat Lek en Waard Wonen van de dierenweide af wil. Els: “Volgens de nieuwe directeur van de corporatie is het wettelijk gezien niet mogelijk dat de corporatie een dierenweide bekostigt, dus dient dit op korte termijn te worden teruggedraaid. Volgens hem is dit illegaal, terwijl het al veertig jaar kan. Een maand geleden hoorden we dat de corporatie per 30 september stopt met betalen.”

Niet getekend

Afgelopen voorjaar kregen de vrijwilligers een e-mail van de woningcorporatie. Daar stond in dat de corporatie de stichting 9000 euro wil meegeven en een nieuwe stal wilde neerzetten. De stal staat er inmiddels. Els: “Onze voorzitter Arie heeft tot 26 juni overleg gehad over het voorstel. Daarna is het gestopt. Over het voorstel waren we het eens. Er moesten alleen nog een paar details uitgewerkt worden. Nu zeggen ze dat we die 9000 euro niet krijgen omdat we niet getekend hebben.”

Subsidie regelen

Els is een van de vijf vrijwilligers die ooit reageerden op een oproep. “Ze zochten mensen die voor de dieren wilden zorgen. Dat doen we graag, maar we hebben geen enkele ervaring in het regelen van subsidie of sponsoren. En we hebben allemaal een drukke baan. De dierenweide was ooit een initiatief van de corporatie, die ervoor betaalt sinds de bouw van de Vijverhof.”

Handtekeningenactie

Omwonenden, bewoners van de Vijverhof en ouders van leerlingen op de naburige school zijn een handtekeningenactie gestart. Anja: “Vooral voor bewoners van de Vijverhof betekenen de dieren en de gezelligheid die ze met zich meebrengen veel.” Ze wijst op de oude bok die aan wat hooi knabbelt. “Die wil niemand meer hebben, als de weide sluit moet die naar de slacht. De vrijwilligers hebben grote stress.”

Els: “Wij als vrijwilligers hebben diverse avonden met elkaar gesproken over een oplossing. Subsidie van de gemeente kan voor slechts drie jaar en waarschijnlijk voor een lager bedrag. De gemeente verwacht dat we met een plan komen hoe we binnen drie jaar op eigen benen kunnen staan.”

Parkeerplekken

Een van de bewoners van de Vijverhof, Dick de Graaf, staat met zijn rollator bij het schapenhek. “Ik kijk elke dag naar de beesten”, zegt hij. “Het is iets leuks voor de mensen.” Hij begrijpt niks van het besluit van de woningcorporatie. Een andere bewoner is Cees de Bont. “Ze nemen dit van ons af”, zegt hij verontwaardigd. “Misschien willen ze er parkeerplekken van maken.” Ook Vijverhofbewoner Piet Aanen betreurt het besluit. “Als ze de mensen nog een plezier gunnen, moet dit blijven. Als ze hun verstand gebruiken doen ze dit nooit weg. Zowel kleine kinderen als oude mensen genieten ervan.” De Bont: “Allerlei mensen uit Nieuwpoort komen hier kijken.”

In verband met vakantie van de directeur wilde Lek en Waard Wonen nog niet reageren.