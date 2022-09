Appels plukken in Lexmond voor het goede doel

vr 9 sep, 09:42

LEXMOND • Alie Blonk, enthousiast vrijwilliger en donateur van vrijwilligersorganisatie Handjehelpen, organiseert op zaterdag 17 september samen met haar vriendinnen voor de tweede keer een gezellige appelplukdag in Lexmond.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de boomgaard leeg te plukken. Nieuw dit jaar is de verkoop van jam, keramiek en brocante. Alie en haar vriendinnen zorgen voor koffie en taart, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Handjehelpen.

Handjehelpen ondersteunt kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. De organisatie zorgt voor de juiste match tussen mensen die hulp nodig hebben en hulp kunnen bieden en ondersteunt en begeleidt waar nodig. Voor deze hulp is geen indicatie nodig en er zijn geen wachtlijsten.

Alie: “Het werk van Handjehelpen is enorm waardevol, zeker in een tijd waarin de zorg onder druk staat en steeds meer mensen wel wat hulp kunnen gebruiken. Ik zet me daarom graag in voor deze mooie organisatie.”

Boomgaard

Rondom Alie’s huis staat het vol met oude hoogstambomen. “Ik hou van een natuurlijke tuin, maar wat moet ik met al het fruit? Voorheen plukten we met een groepje vrouwen de appels. Daar maakten we wel 500 liter appelsap van. Dat is veel te veel voor ons alleen. Door de organisatie van de appelplukdag voor Handjehelpen kan ik het fruit een goede bestemming geven én geld ophalen voor het goede doel. Iedereen is welkom om te komen plukken!”

Alie en haar vriendinnen kwamen al eerder in actie voor Handjehelpen. Vorig najaar werd de eerste appelplukdag georganiseerd en dit voorjaar vond de eerste plantjes- en stekjesdag in naam van het goede doel plaats. Alie: “Beide evenementen waren reuze gezellig. Op de appelplukdag banjerden de mensen in het najaarszonnetje door de boomgaard en de kinderen vonden het enig om met een grote handpers de appels te persen. Iedereen ging blij naar huis en we haalden een mooi bedrag op voor Handjehelpen, waarmee zij weer meer mensen met een hulpvraag koppelen aan een fijn maatje.”

Marktkraampjes

Ook deze keer belooft het een gezellige en geslaagde dag te worden. Kinderen kunnen zelf sap persen en de boomgaard moet leeg dus neem een mand of krat mee. Nieuw zijn de marktkraampjes, waar jam, keramiek en brocante verkocht wordt. En er zijn nog kraampjes beschikbaar. Wie interesse heeft om iets te verkopen, kan zich melden bij Alie Blonk via agblonk@gmail.com. De kosten voor een kraampje zijn 15 euro. En ook die opbrengst gaat naar Handjehelpen.